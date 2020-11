Adua del Vesco/ E’ lite con Dayane Mello sulle nomination ma.. (Grande Fratello Vip)

Adua del Vesco e Dayane Mello litigano ancora al Grande Fratello Vip 2020

Adua del Vesco ormai Rosalinda Cannavò continua a giocarsela con tutta l’anima all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. L’attrice ha avuto modo di affrontare il suo passato, quello che l’ha vista protagonista insieme al collega e al finto ex fidanzato, Massimiliano Morra, ma anche il dolore più grande, quello della violenza subita, che nei giorni scorsi l’ha fatta sentire molto vicina a Maria Teresa Ruta che ha vissuto sulla sua pelle il suo stesso dramma. Le cose per Adua però non sono più come una volta nella casa del Grande Fratello soprattutto per via di Dayane Mello e delle discussioni che le vedono protagoniste. Se nei giorni scorsi l’attrice ha riportato quello che le hanno detto sulla loro amicizia dicendosi un po’ vacillante al riguardo, questa volta sembra che a mettere zizzania tra di loro siano le nomination. Dayane, da sempre pronta a dirsi lontana dai meccanismi del gioco ma spontanea e libera nelle sue reazioni, ha deciso di affrontare l’argomento con la sua amica speciale.

Adua del Vesco pronta a nominare Patrizia de Blanck

Dayane è convinta che le persone in casa la vogliano fuori e così decide di proporre ad Adua Del Vesco delle nomination e sembra propensa a votare Stefania Orlando ma proprio l’attrice la riporta con i piedi per terra senza riuscirci. La modella è pronta a votare la conduttrice o Francesco mentre Adua è pronta a votare ancora la Contessa e non cambia idea. Quando Dayane le propone di capire chi voteranno gli altri per cavalcare l’onda, Adua dice di no convinta che si debba affidare all’istinto e così le due finiscono per discutere. Rimane il fatto che tra Adua e Patrizia de Blanck le cose continuano ad andare male perché l’attrice non riesce davvero a sopportare oltre il pressing e le sue continue offese qualsiasi cosa faccia nella casa. Lo scontro andrà in scena nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020 di questa sera?



