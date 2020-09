ADUA DEL VESCO E MASSIMILIANO MORRA ERANO FIDANZATI/ Lei al GF: “Mi sei indifferente”

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco si ritrovano faccia a faccia nella Casa del Grande Fratello Vip. Parte un confronto/scontro, che inizia con le scuse dell’attore alla sua ex fidanzata: “Ti ho voluto molto bene. So di essermi comportato molto male con te, mi è dispiaciuto molto, sono stato male. So bene che ci sei stata male, puoi anche prendere la tua decisione e io la rispetto. Io sono arrivato qui anche per mostrare una parte di me che non ho mai potuto mostrare. Io sono propenso a un riavvicinamento”. Adua prende allora parola per dire la sua: “Io non sono venuta per vivere il passato, però sai benissimo quello che è successo. – così continua – A me non fai nè caldo, nè freddo, mi sei indifferente. Tu mi hai fatto tanto male, anche dal punto di vista dell’amicizia.” La delusione, insomma, è ancora tanta per la 27enne, ma Morra si dice propenso ad avere con lei un rapporto cordiale. (Aggiornamento di Anna Montesano)

MASSIMILIANO MORRA E ADUA DEL VESCO, STORIA DI UN AMORE FINITO

La storia d’amore tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non è andata a buon fine. I due attori si sono innamorati diversi anni fa, poi lei ha perso la testa per Gabriel Garko e hanno deciso di dividere le loro strade. Prima però hanno sperimentato l’amore sul set grazie alla fiction Furore, che li ha visti nei panni di Marisella Fiore e del poliziotto Saro Licata. Sono state proprio le riprese ad avvicinarli. Poi sono ritornati anche per la seconda stagione, ma a quel punto non sembrava esserci traccia di tensioni. “Con Adua è tutto a posto, quando finisce un amore serbare rancore è energia sprecata“, ha detto all’epoca Morra al settimanale Spy.

Qualcosa però è cambiato, tanto che dai rumors diffusi da Alfonso Signorini, sappiamo che Adua avrebbe chiesto durante i casting di non incontrare Morra nella Casa. Come mai questo cambio di rotta? Negli anni successivi è forse successo qualcosa tra i due attori oppure Adua teme di ‘ricadere’ in certe dinamiche romantiche con il collega?

MASSIMILIANO MORRA E ADUA DEL VESCO INSIEME AL GF VIP 5

Adua Del Vesco era giovanissima quando al suo fianco c’era Massimiliano Morra. 19 anni e mezzo per l’esattezza e tanto carattere da vendere. “Se vuole qualcosa, nessuno può fermarla”, ha detto all’epoca l’attore a Dipiù, “e poi è la ragazza più bella che abbia mai incontrato. Vedo tutte queste rifattone dello spettacolo e lei mi sembra una perla rara”. Va precisato però che fra Morra e Adua c’è stata più di una scintilla. I due hanno avuto una prima relazione, poi si sono allontanati e infine ritrovati. Quando hanno deciso di riprendere le redini del loro rapporto, entrambi hanno deciso di lavorare molto sul loro rapporto di coppia. “Dalla mia donna voglio la perfezione”, aveva detto lui, “e la perfezione si ottiene conoscendosi sempre di più, lavorando sul rapporto di coppia. Ma, siccome ci amiamo moltissimo, Adua e io ci arriveremo alla perfezione”. Per amore di Adua, Morra è arrivato anche ad avere una brutta lite con Francesco Testi.

“Se mi chiedete perchè io e Massimiliano Morra abbiamo litigato e perchè lui abbia avuto una reazione così furibonda nei miei confronti”, aveva detto Testi, “posso solo dire che tutto quello che è successo nasce dalla sua ex fidanzata, Adua, che ha lavorato con noi in Furore”. La diretta interessata però tempo dopo, ospite di Chiambretti Supermarket, aveva smentito su tutta la linea.



