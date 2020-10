“Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono d’accordo”/ Denis Dosio sgancia la bomba

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra continuano ad essere i veri protagonisti del Grande Fratello Vip 2020. Sin dalla prima puntata della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno catalizzato l’attenzione del pubblico con il primo confronto in diretta. Dopo aver annunciato di essere stati fidanzati e di non vedersi per due anni e mezzo, prima di dare ufficialmente il via ad una convivenza, i due hanno avuto un confronto di fuoco durante il quale non sono mancate le lacrime, ma anche le accuse. Successivamente, Adua ha ammesso di aver detto che “Massimiliano è gay” per poi dichiarare di non aver avuto nessuna storia con lui. In diretta, i due attori hanno ribadito di non essere mai stati fidanzati e, ai compagni d’avventura, Adua ha dichiarato di aver avuto un unico fidanzato nella sua vita, il suo attuale ragazzo Giuliano. In molti, così, si chiedono come mai abbiano dichiarato di essere stati fidanzati portando avanti tale copione per diverse settimane. A fornire una spiegazione è stato Denis Dosio che ha vissuto con loro per alcune settimane dividendo il letto anche con Massimiliano.

DENIS DOSIO: “PENSO CHE ADUA DEL VESCO E MASSIMILIANO MORRA ABBIANO PREMEDITATO TUTTO”

Ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 6 ottobre, Denis Dosio ha parlato del rapporto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra spiegando di non aver mai avuto dubbi sulla natura del rapporto tra i due attori. Denis, infatti, ha dichiarato di aver visto davvero le lacrime di Adua e di aver sentito il suo dolore per alcuni atteggiamenti sbagliati di Massimiliano il quale, a sua volta, gli avrebbe chiesto anche consigli su come comportarsi. Ai microfoni di Barbara D’Urso, così, Dosio ha azzardato l’ipotesi che Adua e Morra abbiano premeditato tutto. “Secondo me è tutta una cosa fatta a posta. Se dici che è gay poi sei costretta a dire che non c’è mai stata la storia. Era tutto in programma nella loro testa, voler far parlare di loro in questo modo. Mi viene da pensare che sia premeditato”, ha detto Dosio. I due attori, la notte scorsa, ne hanno riparlato con Francesco Oppini ed Enock aggiungendo di non poter aggiungere dettagli e che capiranno tutto dopo il Grande Fratello Vip.



