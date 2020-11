Adua Del Vesco e Morra ex fidanzati, perché si sono lasciati?/ Storia finta, “quasi stalking” e…

Su Massimiliano Morra e Adua Del Vesco si sono basate molte delle prime puntate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Prima si è parlato della loro storia naufragata, poi dell’Ares-gate, poi della presunta omosessualità di Morra. Infine la confessione che tutti aspettavano: ‘la nostra storia è finta’. Prima che questa verità venisse a galla, il pubblico si è però a lungo chiesto le motivazioni della fine della relazione tra i due attori. “Massimiliano è quello che mi ha usato più di tutti.” ha allora dichiarato in uno dei suoi sfoghi Rosalinda Cannavò (vero nome di Adua), che ha poi accusato Morra di non esserle stata vicino in un momento della sua vita davvero drammatico, che ha messo a rischio anche la sua salute. Un mix di verità e finzione perché, in effetti, di gravi problemi personali la Del Vesco ne ha avuti ma di una storia d’amore con Morra si è poi scoperto che non ce n’è stata traccia.

Massimiliano Morra: “Mi ero innamorato di Adua Del Vesco, quasi stalking…”

Eppure che Massimiliano Morra fosse realmente interessato e attratto da Adua Del Vesco è stato confessato dal diretto interessato. Nel corso della diretta, venuta a galla la verità sulla finta storia, Massimiliano ha smentito nuovamente la sua omosessualità dichiarando che Adua ben sapesse che la verità era un’altra. “Come fa a saperlo Adua se non siete stati insieme? Avete fatto sess*?” è stata allora la domanda diretta, alla quale Morra ha risposto: “Ni, c’è stato qualcosa di molto vicino”. Adua ha allora duramente negato e Morra ha fatto un passo indietro, ammettendo tuttavia che: “Sì mi ero innamorato talmente tanto che le ho fatto pressione, però Adua sai che c’è stato qualcosa”. Lei però ha replicato: “Non c’è stato niente, non voglio scendere nei dettagli ma questo è il motivo per cui abbiamo litigato”. Ed è a questo punto che Morra ha concluso con l’ultima bomba: “Ero quasi al limite dello stalking”. Una situazione che, come ben si comprende, ha ancora molti punti poco chiari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA