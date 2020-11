Adua del Vesco e Patrizia de Blanck scontro al Grande Fratello Vip 2020/ “Si accanisce contro di me”

Adua del Vesco ed Enock, lite al Grande Fratello Vip 2020

Signori e signore ecco a voi un’altra versione di Adua del Vesco. Dopo quasi due mesi di Grande Fratello Vip 2020, la bella attrice sembra vicina a perdere le staffe facendo venire a galla tutte quelle insofferenze che fino ad adesso ha tenuto ben nascoste. La prima esplosione è avvenuta nelle scorse ore quando Adua del Vesco ha finito col litigare con uno dei “comodini” della casa, Enock Barwuah. Chi conosce il fratello di Mario Balotelli sa bene quanto egli sia fumantino nelle sue risposte quando qualcuno lo attacca, e quindi ecco che la lite è servita così come le lacrime di Adua del Vesco rintanata in un angolo e poi consolata dallo stesso compagno di avventura, ma cosa è successo tra i due? Il gieffino ha messo insieme un talk show per parlare di Elisabetta e Pierpaolo cercando di risolvere la situazione ma il suo modo di fare non è piaciuto a Adua, Rosalinda, che sicuramente non trova molto giusto il suo modo di fare.

Adua del Vesco e Patrizia de Blanck allo scontro al Grande Fratello Vip 2020?

In particolare, Adua del Vesco ha attaccato Enock al Grande Fratello Vip 2020 avanzando qualche critica sul suo modo di fare, capendo le sue buone intenzioni, ma esprimendo i suoi dubbi che poi rilancia: “Ti ho detto con molta gentilezza che io certe situazioni non le chiarirei così”. A lei si unisce anche Pierpaolo che ha accusato un momento di imbarazzo in casa dopo la sua trovata e a quel punto il fratello di Balotelli ha risposto a tono: “un conto è dire a me non piace un conto è farmi passare per quello che non sono”. Il discorso alla fine finisce sempre sulle apparenze e la tensione fa finire in lacrime la bella Adua che poi riceve le scuse e un abbraccio da parte di Enock. Le cose però non vanno bene nemmeno quando si tratta della Contessa che continua a rispondere male a tutti e, in particolare, accusarla di continuo di essere maleducata. Parlando con Massimiliano Morra e Stefania, Adua si è sfogata: “Mi infastidisce questo accanimento, mi dà della maleducata e non è carino, poi in puntata mi nomina sempre”. Le due finiranno allo scontro in diretta?



