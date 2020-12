Adua del Vesco eliminata al Grande Fratello Vip 2020?/ Scontro con Stefania Orlando..

Adua del Vesco allo scontro con Stefania Orlando dopo la nomination al Grande Fratello Vip 2020

Adua del Vesco è pronta ad andare allo scontro con Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020? Le due hanno sempre avuto un rapporto un po’ conflittuale ma che sembrava risolto quando hanno avuto modo di chiarire quello che è successo e, soprattutto, quello che è il comportamento dell’attrice ma poi tutto si è rivelato un bluff. In particolare, proprio venerdì scorso, Stefania Orlando ha deciso di nominare Adua del Vesco e questo ha mandato in tilt l’attrice che l’ha letteralmente attaccata dandole della cattiva e della falsa ma confermando anche che lei è la solita stupida solo perché continua a cercare il meglio nelle persone e questo poi la ferisce, cosa ne sarà delle due questa sera? Il Grande Fratello Vip 2020 ha annunciato uno scontro tra le due ma anche con Dayane Mello che in questi giorni ha preso le parti dell’amica sempre e comunque.

Dayane Mello e Adua del Vesco baci al Grande Fratello Vip 2020, stasera l’addio?

Proprio con Dayane Mello, Adua del Vesco ha avuto modo di riavvicinarsi di nuovo in questi ultimi giorni soprattutto alla luce del fatto che potrebbe essere eliminata questa sera e, quindi, dovrà salutarla per un po’. La modella brasiliana è risultata la migliore e questo significa che non uscirà molto presto dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 al contrario di quello che potrebbe succedere questa sera ad Adua che al televoto andrà allo scontro proprio con Stefania Orlando. Dopo le scaramucce, Adua del Vesco ha avuto modo di riavvicinarsi all’amica e proprio durante la festa di sabato sera le due si sono scambiate nuovi baci. Avranno modo di rivederli questa sera insieme al video della loro amicizia?



