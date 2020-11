Adua del Vesco eliminata al Grande Fratello Vip?/ Piange disperata: “Sono inutile”

Adua del Vesco piange al Grande Fratello Vip 2020: “Sono inutile, sarò io l’eliminata”

Adua del Vesco continua a piangere al Grande Fratello Vip 2020. Mai come in questo periodo la bella attrice siciliana sembra davvero sofferente rispetto a quello che sta succedendo in casa ma, soprattutto, alle continue discussioni con Dayane Mello. La bella atmosfera che si respirava tra le due il 31 ottobre, in occasione della famosa festa di Halloween in cui si sono concesse baci e ammissioni di sentimenti, le due si sono solo allontanate. In un primo momento è stata colpa della produzione che ha voluto marciare un po’ sui loro baci e sulla loro amicizia speciale mettendo in crisi Adua del Vesco che teme adesso i giudizi all’esterno e non solo quelli del pubblico ma anche quelli della sua famiglia e del suo fidanzato Giuliano. In entrambi i casi sono arrivate le giuste rassicurazioni ma il comportamento di Adua del Vesco non è cambiato, anzi. La bella attrice è ormai totalmente in tilt e se qualche volta si lascia andare a risate e scherzi, il più delle volte continua a farsi travolgere da questo continuo tira e molla che la vede protagonista insieme a Dayane Mello.

Scontro e pace con Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020

Adua del Vesco e Dayane Mello hanno avuto modo di scontrarsi sulle nomination la scorsa settimana, e anche in questi giorni le cose non sono cambiate perché la siciliana vorrebbe vedere l’amica un po’ più riflessiva e calma sia nei pensieri che nelle sue risposte. La brasiliana, dal canto suo, ha chiarito che si sente più combattiva e che quando uscirà dalla casa sarà molto più aggressiva di quanto non fosse. Adua del Vesco dal canto suo si è ritrovata a piangere abbracciata a Maria Teresa Ruta un po’ in crisi per la nomination ricevuta e che, a suo dire, potrebbe essere legata proprio all’amica Dayane (anche lei nominata venerdì sera). Ma sarà davvero così? L’attrice piange e dice di essere un po’ infastidita dalle urla continue in casa soprattutto per le liti di Dayane, ma se i motivi fossero proprio quelli legati alla nomination? Adua in crisi si è detta convinta di essere inutile nella casa e a niente valgono le parole della conduttrice che non riesce proprio a tirarla sù di morale, le cose cambieranno in vista della puntata di questa sera?



