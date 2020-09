Adua Del Vesco eliminata?/ Fulvio Abbate la punge: “Un patto tra te e Gabriel Garko?” (Grande Fratello Vip)

Adua Del Vesco è finita sotto ai riflettori durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2020. L’attrice ha ricevuto a sorpresa una visita dell’ex Gabriel Garko, che è riuscito a commuovere gli italiani con le sue rivelazioni. Sono rimasti scottati invece tutti coloro che si aspettavano un focus sull’Ares Gate, ovvero sulle indiscrezioni emerse in merito all’agenzia di cui farebbero parte Adua e Massimiliano Morra. E diventata a detta di qualcuno come una sorta di “setta”. Adua Del Vesco sembra aver diretto la sua attenzione verso altri dettagli che riguardano la Casa del Grande Fratello Vip 5. Messa a tacere la questione Ares Gate e tutto quello che ne deriva, l’attrice continua a comportarsi come sempre all’interno del loft di Cinecittà. A dare da pensare ad Adua sono più che altro le coppie scelte dalla produzione per il balletto previsto come prova. “Nessuno deve dimostrare nulla qua, lo facessero loro”, ha sentenziato riferendosi al comportamento avuto da Guenda Goria e Massimiliano Morra. “Non sono una ballerina”, ha aggiunto poi a Dayane Mello, che ha sottolineato di essersi ritirata perchè troppo alta e maldestra per affrontare il ballo. La Del Vesco non ha tollerato in particolare la competizione nata proprio dalla prova, anche se a farne le spese è stata Matilde Brandi. “Stai tranquilla che a noi non importa”, le ha detto poi, parlando anche a nome di Andrea Zelletta.

ADUA DEL VESCO, INCOMPRENSIONI CON FULVIO ABBATE

Per Adua Del Vesco, le incomprensioni sono nate poi anche con Fulvio Abbate, da sempre molto critico nei confronti dell’attrice da quando sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip 2020.. “La storia con Gabriel… perchè ieri.. io detesto l’idea stessa del gossip, ma è stata una pagina importante di televisione”, ha detto lo scrittore riferendosi a quanto accaduto nell’ultima puntata, “perchè questo ragazzo ha fatto coming out e quindi tutto questo mette a tacere il chiacchiericcio stupido. E allora mi domando, che tipo di patto c’era tra di voi?”. Adua ha cercato di non esporsi più di tanto e ha sottolineato di non aver mai avuto alcun accordo con Garko. “C’è un affetto che comunque… anche allora c’era un affetto che dura anche oggi”, ha sottolineato, “abbiamo fatto anche una fiction in cui c’erano delle scene particolari. Era una favola, preferisco definirla come l’ha definita lui”. L’imbarazzo dell’attrice era più che evidente e gli interventi di Stefania Orlando nel minimizzare la situazione non sono serviti a nulla. “Se tu vieni presentato come fidanzato e in realtà quell’altra persona ha una propensione di altro genere o si tratta di una relazione schermo o c’è un patto”, ha aggiunto Abbate. “Credo che a volte non ci sia bisogno di approfondire certe cose”, ha provato a replicare la Del Vesco. Clicca qui per guardare il video di Adua Del Vesco e Fulvio Abbate



