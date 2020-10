Adua del Vesco eliminata?/ In nomination per lo “scandalo” Massimiliano Morra? Zorzi si allontana e lei…

ADUA DEL VESCO HA MENTITO SU MASSIMILIANO MORRA?

Adua del Vesco è passata in poche settimane dalla donzella piena di problemi in balia del lupo (Massimiliano Morra) alla stratega del Grande Fratello Vip 2020 e forse per questo è finita nuovamente in nomination dopo una movimentata puntata del venerdì sera. Non c’è settimana in cui in diretta non si senti parlare di lei e se all’inizio è stato per le discussioni con Massimiliano Morra, poi è toccato a Gabriel Garko e al suo coming out e all’incontro con il fidanzato, e adesso? A farla finire sotto accusa venerdì scorso sono state le sue presunte confidenze a Dayane Mello e Matilde Brandi in cui avrebbe parlato dell’omosessualità di Massimiliano Morra. In puntata si è tirato fuori l’argomento ma è venuto fuori a galla visto che Adua ha subito smentito dicendo invece di aver accusato il suo ex fidanzato di essere uno stratega. Le compagne l’hanno aiutata a mentire ma i loro sguardi e le loro parole subito dopo hanno fatto pensare al contrario.

ADUA DEL VESCO ALLONTANATA DA TOMMASO ZORZI MA DAYANE MELLO…

A metterci il carico da novanta è stato Tommaso Zorzi che ha rivelato di aver saputo dell’omosessualità di Massimiliano Morra proprio dall’attrice ancora prima dell’inizio del Grande Fratello Vip ovvero in albergo. Proprio per questo l’ha nominata ricevendo, a sua volta, una nomination di cui è rimasta davvero molto male ma su cui non si sono ancora chiariti. L’influencer ha parlato di questo proprio a Massimiliano Morra accusando Adua di essere un po’ una stratega ma quando poi lei si è avvicinata per chiarire le cose non sono andate come previsto. L’attrice si è scusata ammettendo di essersi trovata in difficoltà ma lui ribadisce il concetto di non esserci rimasto male per la nomination ma per altro (riferendosi ai pettegolezzi su Massimiliano Morra).

Quando lei insiste per sapere di cosa sta parlando, lui liquida tutto con lo stress di questi giorni e lei, soddisfatta, sembra crederci. L’unica che in questo momento sembra non poter fare a meno di lei è Dayane Mello. La modella l’ha coperta in diretta venerdì e in questo fine settimana le è stata sempre accanto tanto da definirla la cosa più bella per lei in questo Grande Fratello Vip 2020. Le due stanno addirittura organizzando una lunga crociera da fare insieme dopo l’uscita dalla casa, la loro amicizia resisterà alle intemperie?



© RIPRODUZIONE RISERVATA