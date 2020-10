Adua del Vesco/ “Francesco Oppini? Un giocatore”, “Dayane Mello mio punto di riferimento”

Adua del Vesco “Dayane Mello mio punto di riferimento”

Adua del Vesco è rinata al Grande Fratello Vip 2020. Stefania Orlando non ne ha dubbi e proprio nella casa, in questi giorni, ha deciso di parlare con l’attrice complimentandosi per il suo percorso. Da sole in cucina le due hanno parlato di quello che è successo e la conduttrice si è detta davvero colpita dalla sua forza di lasciarsi tutto alle spalle, specie le cose più dolorose, e di andare avanti come rinata: “Rosalinda io ti vedo rinata, una ragazza tendenzialmente felice, serena, magari non diciamo felice ma ti vedo serena, secondo me sei propositiva”. A quel punto l’attrice ha ammesso di aver fatto un percorso importante in cui si è scrollata di dosso delle cose importanti che si trascinava dietro da un po’: “E’ stato liberatorio, come una terapia di gruppo..”. Giornate positive quindi per Adua che conferma questo suo sentimento interiore che finalmente le ha permesso di tirare un sospiro di sollievo.

Adua del Vesco difende Dayane Mello e accusa Oppini: “Un giocatore?”

Chi le ha dato una mano in questa sua avventura al Grande Fratello Vip 2020 è Dayane Mello. Adua del Vesco ha spiegato in questi giorni che il suo punto di riferimento è proprio lei in casa ammettendo il sentimento speciale che adesso le tiene insieme: “Qui avere dei punti di riferimento è fondamentale, il mio punto di riferimento sei tu ma questo non vuol dire vivere in funzione dell’altro.. la tua presenza per me cambia tutto”. Le due si sono molto legate in queste settimane e spesso si ritrovano insieme a parlare e farsi forza a vicenda, anche nei giorni scorsi è stata proprio l’attrice a parlare con l’amica rincuorandola un po’ dopo lo scontro tra la modella e Francesco Oppini. Adua del Vesco è convinta che ci sia un po’ troppa permalosità in casa e che il figlio di Alba Parietti sia davvero un giocatore. I due arriveranno allo scontro in questa nuova puntata? A conferma della forza di Adua è arrivato per lei un aereo con una dedica per lei e Massimiliano Morra che si sono sciolti in lacrime abbracciandosi.



