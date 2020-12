Adua del Vesco/ Giuliano sempre nei suoi pensieri ma con Filippo Nardi è lite!

Adua del Vesco al Grande Fratello Vip 2020 ripensa a Giuliano

Adua del Vesco continua ad essere una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip 2020. La bella attrice dopo il terremoto Massimiliano Morra e le liti con Dayane Mello, è tornata a sedere in disparte ma senza mai rinunciare al suo rapporto con la sua amica brasiliana, la stessa che le ha permesso di salvarsi. Proprio nelle scorse settimane Adua è finita al televoto e a salvarla ci hanno pensato proprio i voti arrivati dal Brasile con tutto quello che questo ha significato anche per Alfonso Signorini che ha dovuto affrontare le polemiche. Fin qui niente di nuovo se non fosse che in questi pochi giorni la bella attrice ha pensato di nuovo al suo fidanzato Giuliano Condorelli e al momento in cui hanno attraversato un periodo di crisi. L’attrice racconta infatti di essere stata lasciata da Giuliano per un certo periodo subito dopo la loro convivenza per poi tornare insieme poco prima della sua entrata nella Casa di Grande Fratello e a Dayene Mello confida: “Cambio vita per stare insieme a te e tu ti alzi una mattina dicendomi che non sai se sei innamorato?”. A quanto pare poi la crisi è rientrata dopo un periodo no e che insieme stanno rimettendo insieme i pezzi, cosa succederà dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 2020?

Adua del Vesco e Filippo Nardi è lite al Grande Fratello Vip 2020

Dall’altra parte Adua del Vesco ha avuto modo di discutere anche in questi due giorni e questa volta con Filippo Nardi che l’ha affrontata a muso duro per via della poco pulizia che avrebbe trovato in bagno. Il Conte accusa i suoi coinquilini di essere colpevoli di non pulire a dovere il bagno della casa di Cinecittà e, in particolare, proprio attaccando l’attrice ha esclamato: “Io e Samantha siamo in bagno a pulire i vostri capelli e i vostri peli pubici”. A quel punto l’attrice ha riferito tutto a Stefania Orlando facendole notare che stanno insinuando che sono sporchi e a quel punto Pierpaolo Pretelli risponde a Filippo: “Pulite i nostri capelli e i nostri peli? Ma chi ve l’ha ordinato?”. Come finirà tra Adua e Filippo adesso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA