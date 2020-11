“Adua Del Vesco ha baciato un’attrice famosa?”/ Giacomo Urtis lancia il gossip

Giacomo Urtis continua a sganciare bombe di gossip nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Il chirurgo dei vip ha varcato la porta rossa del bunker di cinecittà durante la puntata di lunedì 16 novembre. Alfonso Signorini non ha svelato per quanto tempo resterà nella casa ma ha spiegato il compito di Urtis: lanciare delle bombe di gossip vere o false ponendo delle domande ai concorrenti che dovranno indovinare se stia raccontando la verità o meno. Nelle scorse ore, il chirurgo che si è già inserito nelle dinamiche della casa ha lanciato un gossip su Adua Del Vesco. L’attrice siciliana, nella casa, ha legato in modo particolare con Dayane Mello che ha baciato nel corso delle scorse settimane. Baci con cui entrambe hanno espresso l’affetto che provano l’una per l’altra. Secondo il gossip lanciato da Giacomo Urtis, tuttavia, Dayane non sarebbe la prima donna che Adua ha baciato.

ADUA DEL VESCO E IL GOSSIP DI GIACOMO URTIS

Secondo il gossip lanciato da Giacomo Urtis, Adua Del Vesco, in passato, avrebbe baciato una donna. “Dayane non è l’unica donna che Adua ha baciato! L’ha fatto anche con me“, ha detto il chirurgo dei vip. La rivelazione ha spiazzato la stessa Adua che, dopo aver ascoltato le parole dell’ospite speciale, ha cercato di fare mente locale pensando a quando sia accaduto. Nei ricordi dell’attrice siciliana, però, pare non ci sia quello di un bacio con un’altra donna che non sia l’amica Dayane Mello. “Che io ricordi non è mai successo! Sto pensando… io non ho baciata nessuna! Concentriamoci sul gossip. Attrice di fiction no!”, ha risposto Adua. Il gossip di Giacomo Urtis sulla Del Vesco, dunque, sarà vero o falso? Dayane ha così provato ad indagare sul passato dell’amica, ma Adua ha cercato di sviare l’argomento. “E nella vita normale? Un’esperienza così con una donna?”, ha chiesto la modella brasiliana. “Quella è un’altra domanda a cui non rispondo”, ha risposto Adua chiudendo l’argomento.



