Adua del Vesco/ “Ho finto orgasmi con Giuliano”, cambierà vita con Dayane Mello?

Adua del Vesco pronta a cambiare vita con Dayane Mello

Adua del Vesco è ormai pronta a voltare pagina. Se in un primo momento nella casa del Grande Fratello Vip 2020 lo ha fatto tirando fuori tutte le bugie dette per lavoro, questa volta sembra voler andare oltre occupandosi della sua vita privata, ma fino a dove arriverà? Nei giorni scorsi l’attrice ha messo in chiaro il fatto di non avere intenzioni di andare avanti in queste condizioni perché spesso e volentieri con il suo fidanzato non si sente una donna al 100% e quindi o le cose cambieranno oppure arriverà la fine. I due si sono visti lunedì scorso quando Giuliano Condorelli le ha dato la risposta che cercava ovvero la voglia di andare a vivere insieme ma questa volta è stata lei a dire no anzi, a prendere una pausa. In casa questa settimana si è detta felice per quello che è riuscita a dire al suo cospetto e adesso si sente davvero pronta a valutare le cose senza doversi accontentare. Questa forza e questa consapevolezza è arrivata proprio in questi mesi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ma è vero anche che accanto a lei c’è stata Dayane Mello.

Adua del Vesco: “Ho finto orgasmi con Giuliano”

Proprio con lei le cose sono ormai al top dopo settimane di incomprensioni con il rischio di dover lasciar andare via il loro sentimento. Adua del Vesco e Dayane Mello hanno avuto modo di chiarirsi al Grande Fratello Vip 2020 promettendo che si vedranno e si vivranno fuori in barba a tutto il resto, quasi come se fosse una vera e propria dichiarazione da parte dell’attrice alla modella brasiliana che non ha potuto far altro che gongolare. E’ durante lo show di Tommaso Zorzi, però, che la siciliana da il meglio di sè confermando anche di aver finto degli orgasmi nella sua vita e a quel punto l’influencer non ha potuto far altro che notare che visto



© RIPRODUZIONE RISERVATA