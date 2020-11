Adua del Vesco/ In difficoltà: lite con Dayane Mello e il rischio eliminazione di Massimiliano Morra…

Adua del Vesco ancora screzi con Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020

Adua del Vesco aka Rosalinda Cannavò prova a vivere al meglio quelli che potrebbero essere gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello vip 2020 per la sua amica Dayane Mello. Le due hanno avuto modo di discutere nei giorni scorsi per diversità di vedute su nomination e amicizie in casa, ma negli ultimi giorni si sono un po’ chiariti. Adua ha consigliato a Dayane di pensare un po’ prima di parlare ed etichettare le persone (riferendosi ad Elisabetta Gregoraci) ma poi ha avuto modo di consolarla e starle vicino adesso che lei si sente sotto attacco e continua ad avere contro tutta la casa, o quasi. Adua, però, è davvero tra due fuochi e tutto perché se da una parte c’è Dyane a rischiare, dall’altra c’è Massimiliano Morra, anche lui in nomination. Proprio nelle scorse ore, i due si sono ritrovati in giardino e a quel punto l’attrice ha chiesto all’amico se è preoccupato per lunedì sera oppure no e lui ha risposto dicendo di essere contento del suo percorso e quindi sereno qualsiasi sia il responso del pubblico: ‘Sono contentissimo del mio percorso e di aver recuperato con te, ho conosciuto delle persone che mi hanno arricchito’.

Adua del Vesco si consola con Massiliano Morra, e se l’attore uscisse?

Adua del Vesco però ha ammesso di avere un po’ paura proprio perché entrambi i suoi amici sono in nomination e teme proprio per la modella rea di aver detto cose un po’ forti nella casa. Lui continua a supportarla, però, consigliandole di non farsi rovinare la vita nella casa per queste cose perché lei le ha dato dei consigli ma poi stava a Dayane seguirli o meno. Alla fine la bella siciliana si dice pronta a non intromettersi più nelle discussioni della sua compagna di viaggio anche se vorrebbe proteggerla, ha capito che non sono uguali ma Massimiliano la invita a non soffrire per i malumori della casa perché alla fine rimangono dei concorrenti che giocano da singoli, nonostante le amicizie che possono nascere nella casa. Alla fine, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, a poche ore dalla puntata di questa sera e dalla possibile eliminazione di uno dei due, Adua del Vesco si è riappacificata con Dayane abbracciandola stretta e lasciando scivolare via tutto il resto. Come finirà questa sera per la siciliana costretta a perdere, sembra, uno dei suoi amici nella casa?



