Adua del Vesco: incontro in albergo con Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra “gay”/ Nuovo faccia a faccia?

ADUA DEL VESCO BUGIARDA PATOLOGICA? BUGIE AL GRANDE FRATELLO VIP E…

Adua del Vesco mente, non mente, litiga, non litiga, è lei la protagonista di questo primo mese di Grande Fratello Vip 2020, non c’è dubbio. Nel bene e nel male di parla di lei, lo si fa in casa (dove lei stessa si è lamentata di essere all’origine di ogni caso qualsiasi cosa faccia) e anche fuori dove i programmi di Canale5 continuano a puntare sulle sue bugie e le sue rivelazioni. Anche in questi giorni è successo di tutto per lei soprattutto da quando lunedì scorso ha deciso di prendere in mano la situazione in casa e con Massimiliano Morra, assumendosi tutte le responsabilità di quello che ha fatto e che detto riferendosi proprio al presunto outing sull’ex fidanzato e collega. Proprio riguardo alla loro storia d’amore sbandierata su tv e giornali, la stessa Adua ha ammesso che è sempre stato tutto falso pronta a giurare di non avere più intenzione di vivere nella menzogna e di affrontare altre favole di cartone. Alla fine quindi Adua del Vesco si è liberata la coscienza ammettendo tutte le sue colpe, ma davvero è tutto finito qui? Sembra proprio di sì visto che l’attrice si è salvata dalla nomination scorsa rimanendo in casa e questa sera non sarà allo scontro con i possibili eliminati.

ADUA DEL VESCO TRA LO SCHERZO A FRANCESCO OPPINI E LA LITE CON TOMMASO ZORZI

Sullo sfondo rimangono i rapporti che Adua del Vesco ha in casa. Lei è sempre più legata a Dayane Mello e sono in molti quelli che hanno deciso di stare lontane dalle due ree di continuare a bisbigliare nelle orecchie cose che mettono nei guai sempre gli altri. La prima a notare il loro atteggiamento è proprio Elisabetta Gregoraci che ha ammonito le due amiche invitandole a smettere perché hanno già causato abbastanza problemi una a Massimiliano Morra e l’altra a Franco Oppini. Proprio quest’ultimo è stata una vittima degli scherzi di Dayane e Adua in cui quest’ultimo lo ha spinto a rivelare un bacio con la modella che, in realtà, non c’è mai stato. Lo scherzo ha messo in agitazione Francesco Oppini ma, soprattutto, ha messo in allerta Tommaso Zorzi convinto che l’attrice sia davvero brava a mentire. I due hanno già discusso per questo e proprio la questione degli screen e del loro misterioso incontro in albergo per parlare di Massimiliano Morra è stata al centro di alcune rivelazioni interessanti durante la settimana. L’argomento sarà ripreso questa sera anche da Alfonso Signorini?



