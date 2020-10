Adua del Vesco/ La mamma:”Quando ha letto di Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip voleva rinunciare”

ADUA DEL VESCO E IL TRIO DELLA LAVATRICE CREA FERMENTO IN CASA AL GF VIP

Adua del Vesco è finita in panchina? Per il momento sembra proprio di sì visto che ormai la sua storia con Massimiliano Morra e tutto quello che l’ha travolta nel primo mese di programmazione del Grande Fratello Vip 2020 è solo un lontano ricordo, allora cosa può fare adesso per non finire nel dimenticatoio? Al momento sembra che la cosa non sia una preoccupazione per lei visto che i suoi compagni di viaggio continuano a salvarla e non è finita in nomination questa settimana ma le cose per lei potrebbero mettersi di nuovo male e tutto perché lei, insieme a Dayane Mello e Matilde Brandi, ha ormai creato il gruppo della lavatrice, ovvero una sorta di triumvirato che si chiude in lavatrice per sparlare degli altri mettendo insieme strategie e pronostici. Non è la prima volta che si parla delle loro manovre e Tommaso Zorzi di certo non se l’è fatto chiedere due volte di intervenire e nei giorni scorsi ha detto la sua ammonendo le due che non possono chiudersi in lavatrice per i loro inciuci.

ADUA DEL VESCO NEL CUCURIO CON MASSIMILIANO MORRA E…

Dalla parte di Tommaso Zorzi si è schierata anche Stefania Orlando che non vede bene il loro gesto nella levatrice perché si chiudono dentro e tirano la tenda per sparlare delle altre. Adua del Vesco ha provato a spiegare che non è così ma ormai la bomba è scoppiata e proprio la questione ha tenuto banco in questi ultimi giorni visto che la prima parte della settimana l’attrice l’ha passata nel cucurio del Grande Fratello Vip 2020. Lei e Massimiliano Morra si sono trovati insieme nel cucurio e i fan sono impazziti per i loro gesti quasi da marito e moglie tra piatti da cucinare e coccole da farsi. Sulla questione Massimiliano in questi giorni è intervenuta ha parlato anche la madre dell’attrice, Giuseppina Cannavò, che ha spiegato: “Quando Adua ha letto che al Grande Fratello Vip ci sarebbe stato anche Massimiliano, non voleva più partecipare… Io pregavo affinché non andasse, ho pianto tanto perché speravo che rifiutasse. Prima del reality era serena, e ora?”.



