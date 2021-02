Adua del Vesco/ L’amore per Andrea Zenga mette in crisi le”rosmello”, Dayane Mello…

Adua del Vesco finalista al Grande Fratello Vip 2020?

Adua del Vesco ha finalmente mollato gli ormeggi? Dopo tutto questo tempo passato al fianco di Dayane Mello tanto che molti fan del Grande Fratello Vip 2020 si erano convinti della sua omosessualità, ecco che la bella attrice si è finalmente sciolta in un tenero abbraccio con Andrea Zenga. I due hanno avuto modo di parlare a bordo piscina ed è lì che lui ha ammesso il suo interesse per lei ma anche la voglia di rispettare la sua situazione nella casa e, soprattutto fuori con il suo Giuliano Condorelli. Al momento l’attrice siciliana non sa bene come andrà a finire tra loro dopo quello che è successo in questi mesi ma la cosa certa è che sentirsi dire alcune cose le ha fatto molto piacere confermando il fatto che si sente davvero molto vicina a lui ma senza andare oltre limitandosi a sigillare il loro rapporto speciale con un abbraccio che ha fatto il giro del web. Cosa succederà adesso e cosa si dirà di loro nella puntata di questa sera? Se già un biglietto aveva creato scompiglio in casa tanto da creare una vera e propria discussione, figurarsi ora quando verrà a galla quello che i due si sono detti di nascosto e lontano da tutti.

Adua del Vesco si avvicina ad Andrea Zenga mentre Dayane Mello…

Ovviamente Adua del Vesco si è già confidata con le sue amiche più vicine e lo stesso ha fatto Andrea Zenga quindi in casa quasi tutti conoscono quello che è successo, ma come cambieranno adesso le cose? La bella siciliana ha ammesso di sentirsi felice per le attenzioni che lui le riserva e questo significa che c’è qualcosa che non va nella sua storia e per questo si sente un grande peso sullo stomaco. L’imbuto si sta stringendo, il Grande Fratello Vip 2020 si sta per concludere e questo significa che prima o poi dovrà affrontare la realtà e quindi anche il fatto che dovrà dare una risposta a Giuliano Condorelli. Andrea Zelletta l’ha invitata a fare quello che la fa sentire meglio mentre Tommaso Zorzi l’ha spinta a prendere una decisione fuori dalla casa e non certo qua, davanti a tutti e sotto le telecamere. Intanto Adua del Vesco è confusa e sconvolta, come si evolveranno le cose?



