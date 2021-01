Adua Del Vesco lascia il fidanzato Giuliano?/ In crisi dopo una telefonata…

I dubbi di Adua Del Vesco sul suo futuro con il fidanzato Giuliano Condorelli aumentano. Dopo aver più volte lanciato messaggi a Giuliano ammettendo di desiderare una convivenza dopo dieci anni d’amore, Adua si aspettava una risposta diretta dal fidanzato che, tuttavia, non è arrivata. Nelle scorse ore, l’attrice siciliana ha avuto la possibilità di parlare al telefono con i genitori e la sorella che l’hanno rassicurata esortandola a restare ancora nella casa nonostante il nuovo prolungamento. Tuttavia, durante la telefonata, Adua ha scoperto che Giuliano ha deciso d’interrompere i rapporti con i suoi genitori e la sorella. Un gesto che ha ferito tantissimo Adua che si è sfogata con Giulia Salemi svelando di essere stanca di questi atteggiamenti. “Non è la prima volta che succede, io me l’aspettavo. Mi manca però sono stanca di questi comportamenti, perché loro non c’entrano niente”, si sfoga la gieffina.

ADUA DEL VESCO, TUTTI I DUBBI SUL FIDANZATO GIULIANO CONDORELLI

Dopo dieci anni d’amore nel corso dei quali c’è stata anche una rottura, Adua Del Vesco sogna di dare una svolta al proprio rapporto. Tuttavia, dal fidanzato Giuliano, l’attrice siciliana non starebbe ricevendo i segnali che si sarebbe aspettata e non nasconde di temere il momento in cui tornerà alla realtà. “Ogni volta che c’è un litigio con me se la prende con loro. Quando parlo di evoluzione del nostro rapporto intendo anche questo”, prosegue Adua riferendosi alla decisione del fidanzato d’interrompere i rapporti con la sua famiglia. I compagni del Grande Fratello Vip provano a consolarla, ma Adua ricorda altri momenti difficili vissuti anche quando ha deciso di trasferirsi a Milano. “Sono rimasta a Milano perché non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita, so cosa mi aspetta e che se prima mi faceva paura il momento del confronto, ora sa quanto valgo. Non è più tempo di accettare determinate condizioni”, ammette. I dubbi di Adua, dunque, aumentano. Giuliano si presenterà in casa durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip 2020 per un confronto con la fidanzata?



