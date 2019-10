Adua Del Vesco/ L’ex fidanzata di Gabriel Garko salvata dalla preghiera

Il nome di Adua Del Vesco è tornato sotto i riflettori del gossip con la partecipazione di Gabriel Garko a Domenica In. La sua ex fidanzata, nonché attrice e protagonista di numerose fiction e serie tv, ha vissuto momenti molto complicati negli ultimi anni, in particolar modo dopo la rottura con il noto modello. Quando Adua Del Vesco e Gabriel Garko stavano insieme erano ben attenti a non finire nel mirino dei paparazzi, al fine di preservare la propria privacy, ma nulla hanno potuto durante il periodo di crisi, con una rottura che era stata anticipata dai siti di gossip e che si è poi realmente concretizzata. Era stata la setssa Adua Del Vesco a confermare la fine della sua storia d’amore con Garko, pubblicando su Instagram una foto in compagnia di un misterioso ragazzo biondo. Come dicevamo, per l’attrice da quel momento in avanti è iniziato un periodo molto complicato, nel quale ha ammesso di aver sofferto pure di anoressia. Ne aveva parlato ai media, spiegando quella maledetta ossessione per la perfezione: “Tutto è partito tutto da una mia smania di perfezione. Quando mi hanno fatto capire che avevo un problema era troppo tardi. Quando ho capito che ero alla fine mi sono chiusa in casa sei mesi a pregare la Madonna. E lei mi ha ascoltata”.

Adua Del Vesco, il racconto dell’anoressia

La Del Vesco non aveva fatto mistero della sua malattia, ammettendo di essere finita in un vortice molto pericoloso, perdendo il controllo sul proprio peso e sull’alimentazione: “Ho iniziato a contare ogni caloria che mettevo nel piatto. Se all’inizio mangiavo 80 grammi di pasta, con il tempo sono arrivata a 40, poi a 20, fino a eliminarla del tutto. E lo stesso facevo con carne, pesce e verdure”. Adua Del Vesco porta nel cuore Teodosio Losito, produttore e amico scomparso, che in quel periodo fu decisivo per lei: “Fu il primo ad accorgersi della mia malattia e tentò di aiutarmi in ogni modo. Ma ormai ero vittima dell’anoressia”. L’ex fidanzata di Gabriel Garko, dunque, ha vissuto momenti molto difficili ma oggi può raccontarli a testa alta, avendo avuto la forza di riconoscere le proprie debolezze e di combatterle con gli strumenti giusti.

Adua Del Vesco, la fede per rinascere: “Grazie alla preghiera ho imparato ad accettarmi”

Chissà se Gabriel Garko farà riferimento alla malattia di Adua Del Vesco durante l’intervista da Mara Venier, certo è che per la sua ex fidanzata dev’essere stato un periodo molto duro vissuto come una battaglia molto personale. All’epoca era stata la stessa attrice a raccontare la lotta contro l’anoressia, sottolineando l’importanza e la scoperta della fede: “Sono scappata da Roma, ho preso una casa in affitto in Sicilia e mi ci sono chiusa dentro – aveva raccontata in una delle sue interviste più recenti -. Nemmeno i miei genitori sapevano che fossi lì. Chiusa tra quelle mura mi sono rivolta alla Madonna di Lourdes, di cui la mia famiglia è da sempre devota. E grazie alla serenità che mi veniva da quella preghiera piano piano ho iniziato ad accettarmi e, soprattutto, a mangiare”.



