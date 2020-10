Adua Del Vesco “Massimiliano Morra? Diro tutta la verità al GF Vip”/ “Ho rinunciato agli anni più belli”

Adua Del Vesco è pronta a vuotare il sacco raccontando tutta la verità sulla sua vita. L’attrice, al televoto con Tommaso Zorzi, Franceska Pepe e Andrea Zelletta, convinta che sarà lei a lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip 2020, ha deciso di raccontare tutta la verità, probabilmente sulla propria vita e sul suo rapporto con Massimiliano Morra. Dopo la puntata di venerdì scorso in cui ha negato di aver parlato della presunta omosessualità di Massimiliano, si è sentita sott’accusa all’interno della casa dopo la rivelazione fatta da Tommaso Zorzi. “Adua mi ha detto che Massimiliano è gay quando stavamo inalbergo”, ha dichiarato Zorzi. Una rivelazione che ha portato in casa una forte tensione a cui Adua vuole porre rimedio questa sera, nel corso della nuova puntata serale con Alfonso Signorini.

ADUA DEL VESCO, LA VERITA’ AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Dopo aver pianto per un giorno intero dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2020 di venerdì scorso, Adua Del Vesco ha deciso di liberarsi di quello che ha definito “un macigno troppo grande“. La giovane siciliana che non si è ancora aperta totalmente con i suoi compagni d’avventura, è pronta a raccontare tutta la verità in seguito alla quale sia il pubblico che gli altri concorrenti capiranno tante cose. “Sono anni che le persone che mi stanno accanto mi vedono soffrire per gli altri. Ora stop. Non posso portare il peso dei problemi, delle questioni, delle situazioni degli altri. È un macigno troppo grande. Mi dispiace, però ho fatto tanto per gli altri. Io ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri. Ora basta. Sono arrivata a un punto che non me ne frega un cavolo di quello che può pensare la gente di me. L’importante è che io stia bene con me stessa. E mi serve questo per stare bene con me stessa”, sono state le parole pronunciate ad Adua all’interno della casa. Anche il promo del Grande Fratello Vip annuncia la verità su Adua e Massimiliano Morra: questa sera, dunque, emergeranno dettagli inediti del rapporto tra i due attori?



