Adua del Vesco mente su Massimiliano Morra/ Fulvio Abbate: “Lacrime finte e..”

Adua del Vesco continua a mentire su Massimiliano Morra e la sua omosessualità? Non lo sappiamo ancora, fatto sta che a Mattino5 si continua a parlare di lei, delle sue bugie e delle sue favole di cartone, come lei stessa le ha chiamate. Ospiti sono due ex protagonisti del Grande Fratello Vip 2020 ovvero Fulvio Abbate e Denis Dosio. Il primo, in collegamento, torna sull’argomento Adua del Vesco dicendosi sicuro che quando l’attrice sarà richiamata in mezzo per spiegare le sue parole e anche quello che ha detto su Morra, risponderà ancora con le sue finte lacrime. Incalzato da Biagio D’Anelli, l’ex gieffino poi rilancia: “Sono sicuro che le sue siano menzogne così come le sue lacrime”. A confermare questo dubbio è anche Denis Dosio che ospite nello studio di Mattino5 continua a chiedersi quello che si chiedono tutti: “Quante bugie hanno detto Adua e Massimiliano, e se fossero d’accordo anche in questo caso?”.

ADUA DEL VESCO E MASSIMILIANO MORRA SONO D’ACCORDO?

A incuriosire un po’ è proprio la reazione di Massimiliano Morra che un un attimo prima sembrava furioso rispondendo alle parole di Adua del Vesco e un attimo dopo è andato ad abbracciarla. I due hanno poi discusso di nuovo in giardino ma niente di che e quindi è lecito pensare che, dopo tutte queste bugie, i due possano davvero essere d’accordo e non solo per quello che è successo in passato ma anche per quello che i due hanno raccontato sin dal loro ingresso in casa. Cos’altro riveleranno i due?



© RIPRODUZIONE RISERVATA