Adua Del Vesco: “Morra gay? Mai detto”/ Brandi copre tutto col GF Vip: “Stiamo zitte”

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, dopo la diretta con Alfonso Signorini, è stata una notte movimentata. Adua Del Vesco, dopo aver ribadito di non aver mai insinuato che Massimiliano Morra sia gay, ha continuato a piangere consolata dalle amiche Dayane Mello e Matilde Brandi che hanno cercato di rassicurarla. Tuttavia Tommaso Zorzi, dopo averla smascherata in diretta durante le nomination in confessionale, ha ribadito il concetto in camera da letto. Zorzi, infatti, ha comunicato sia a Massimiliano Morra che a Matilde Brandi e Francesco Oppini di aver nominato Adua non tollerando il suo atteggiamento. “C’erano i siti con i virgolettati. Poi c’era anche il sottotitolo del GF, se fossero bugie lei doveva arrabbiarsi e dire ‘vi querelo adesso’. Così doveva dire lei alla produzione. In albergo lei me l’ha detto, mi ha detto ‘Massimiliano è gay’. Se vuole giocare lo faccia, ma la verità è che lei mi ha detto che lui è omosessuale. Matilde tu sai la verità, sai che lei ti ha detto che Morra è gay. Matilde sei una persona onesta“, ha detto Zorzi spiazzando Matilde Brandi che è rimasta impassibile di fronte alle affermazioni dell’influencer. Successivamente, Matilde ha cercato di correre ai ripari rivelando ad Adua le parole di Zorzi e scatenando la reazione dell’attrice.

ADUA DEL VESCO DOPO LE PAROLE SU MASSIMILIANO MORRA: “ME NE VADO DAL GF VIP”. MATILDE BRANDI COMPLICE

Matilde Brandi, dopo aver ascoltato le parole di Tommaso Zorzi, ha raggiunto Adua Del Vesco in salone dicendole quanto fatto fatto da Tommaso Zorzi. La showgirl, visibilmente nervosa per l’accaduto, invita l’attrice a non aggiungere altro restando in silenzio in attesa di poter parlare con gli autori in confessionale. “Dobbiamo imparare a stare zitti. Stai zitta. Perché tu questa cosa l’avevi già detta. E Tommaso l’ha detto in confessionale”, ha spiegato la Brandi ad Adua. “Non ho mai parlato con Tommaso”, si difende la Del Vesco. “Prima di entrare qui”, aggiunge Matilde permettendo così ad Adua di ricordare quanto accaduto in albergo. “Ma che schifo che mi fa quello”, sbotta la siciliana. “Dobbiamo cercare di salvare il salvabile. Stiamo zitte, è una cosa molto delicata. Speriamo di essere protette, dobbiamo capire cosa dire”, ha aggiunto la Brandi. “Voglio andare via, non ce la faccio più. Non ci posso credere che ho fatto una cosa simile”, ha replicato la Del Vesco. Adua e Matilde, poi, sono entrate in confessionale. Cosa accadrà fino a lunedì?

