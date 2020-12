Adua Del Vesco/ Nuova lite con Dayane Mello, amicizia finita? “Sono ferita, ora basta!” (GF VIP)

È davvero finita l’amicizia tra Adua Del Vesco e Dayane Mello? Una frattura, a quanto pare decisiva, è arrivata lunedì, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 2020 quando Adua si è definitivamente ribellata ai comportamenti altalenanti di Dayane, accusandola di averla usata. “Da parte mia c’è stato sempre un comportamento lineare, ho sempre rispettato le sue scelte. Oggi sono più consapevole, faccio le mie scelte. Quindi forse sono un giocattolo vecchio da mettere da parte, non vado più bene per lei”, sono state le parole della Del Vesco.

Proprio nella notte di ieri, l’attrice ha però cercato quantomeno un chiarimento con la Mello ma senza arrivare ad alcuna riconciliazione. Dayane ha rimproverato l’ex amica per averla fatta passare per una persona che l’ha usata ai suoi fini. Adua però le ha ricordato quante volte ha parlato male di lei: “Tu vedi solo il tuo punto di vista. Io sono ferita, ma vado oltre”.

Adua Del Vesco, nessun chiarimento con Dayane Mello

Dayane Mello ha allora cercato di trovare scuse al suo comportamento ma Adua non le ha dato spazio, lasciando la camera da letto. Si è poi sfogata con Stefania Orlando, che l’ha incoraggiata a non colpevolizzarsi: “Da mesi cambia sempre atteggiamento; tu sempre carina e accondiscendente, hai fatto anche troppo”, le ha fatto notare. Il comportamento della Mello continua a minare le sue amicizie nella Casa, intanto Adua, allontanatasi dalla sua ormai ex amica, sta ritrovando un rapporto ancor più solido con Tommaso Zorzi. È proprio al suo fianco che ha infatti trascorso la notte, lasciando dunque il letto in cui dormiva proprio con la Mello.



