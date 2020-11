Adua del Vesco/ Orfana di Massimiliano Morra si scontra con Dayane Mello

Adua del Vesco perde Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 2020, i due si rivedranno questa sera?

Adua del Vesco alla fine è rimasta orfana del suo Massimiliano Morra l’eliminato della puntata di lunedì scorso, e adesso? Per lei il Grande Fratello Vip 2020 riparte dalla sua assenza che ha lasciato un grande vuoto dentro il suo cuore soprattutto dopo il loro rocambolesco percorso. I due sono entrati come nemici portandosi dietro un bagaglio di sentimenti e di bugie, e hanno sviscerato tutto questo, a favore di telecamere, regalando grandi emozioni al pubblico. Alla fine Adua del Vesco è diventato punto di riferimento per Massimiliano e viceversa e il loro saluto lunedì scorso ha strappato il cuore anche al pubblico. Al momento l’attore non ha ancora avuto modo di commentare il suo percorso nella casa ma siamo sicuri che quando lo farà non potrà non iniziare dal ritrovato rapporto con Adua. Come finirà adesso tra loro e cosa ne pensa la fidanzata della loro unione? Sono tutti discorsi che troveranno fondamento fuori dalla casa, una volta che questa avventura sarà finita.

Adua del Vesco e la lite con Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020

In casa però non è tutto perfetto per Adua del Vesco che continua a litigare con Dayane Mello per via del suo comportamento nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Le due hanno già discusso nei giorni scorsi perché l’attrice vorrebbe che l’amica si placasse un po’ e pensasse prima di reagire e di agire ma a quanto pare per la brasiliana è davvero difficile cambiare e vivere come vorrebbe Adua e così lo scontro è nuovamente servito nonostante gli abbracci dei giorni scorsi e la pace raggiunta. Adua ribadisce che non è giusto dare sempre la colpa agli altri per tutto ma la modella non ci sta ed è di nuovo lite nel salotto della casa. Ciliegina sulla torta arriva il gossip lanciato da Giacomo Urtis, vero o falso che sia questo è da stabilire, secondo cui non è la prima volta che Adua del Vesco è così legata ad una donna e in passato ha avutomodo di baciare un’altra donna.



