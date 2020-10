Adua Del Vesco: “Per l’anoressia pesavo 32 kg”/ “Nascondevo il cibo, mia madre…”

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, dopo aver confessato di non aver mai avuto una storia d’amore, ma di essere stati semplicemente amici, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 stanno ricostruendo il loro rapporto. Dopo aver chiesto nuovamente scusa all’attore per l’atteggiamento che ha scatenato pesanti critiche nei suoi confronti, soprattutto da parte di Tommaso Zorzi, Adua ha parlato con Massimiliano Morra del periodo più difficile della sua vita, quello durante il quale ha rischiato la vita a causa dell’anoressia. “Sono arrivata a pesare 32 Kg. Mia madre mi faceva il bagno e piangeva. Io le dicevo di non piangere altrimenti non trovavo la forza”, ha raccontato l’attrice spiazzando Massimiliano Morra che non pensava fosse arrivata ad un peso così pericoloso.

ADUA DEL VESCO: “HO VISTO MIA MADRE PIANGERE. CI SONO COSE CHE HO RIMOSSO”

Quello di Adua Del Vesco verso il ritorno alla vita è stato un percorso lungo e complicato che ha affrontato con l’aiuto e il sostegno della sua famiglia. A distanza di tempo, nell’aprire il proprio cuore a Massimiliano Morra, ammette di aver fatto di tutto inizialmente per non farsi aiutare. “Nascondevo il cibo ai miei genitori. Elaboravo tecniche per pesare di più, sono stata spietata. Mi pesavano di schiena. Però ci sono delle cose che ho rimosso, che non ricordo“, ha aggiunto l’attrice. Oggi, Adua è sicuramente una persona diversa da quella che ha affrontato l’anoressia, ma al tempo stesso si sente forte e fragile e la permanenza nella casa di Cinecittà si sta rivelando più difficile del previsto. “Qui un po’ di persone mi vogliono fuori. Forse pensano che queste situazioni mi hanno resa più forte. Ed ora stanno iniziando le strategie per eliminare chi è più forte”, conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA