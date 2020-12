Adua Del Vesco piange e ricorda Teodosio Losito/ “Il suo suicidio non lo accetto!”

Quando nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 si è parlato della Ares, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, pur non facendo nomi, hanno parlato di Teodosio Losito e del suo suicidio. Con l’arrivo del periodo natalizio, l’attrice siciliana ha riportato alla mente l’amico che morì suicida l’8 gennaio del 2019. Nella Casa del Grande Fratello Vip Rosalinda è allora scoppiata in lacrime ripensando a quel dolore. Giulia Salemi si è così avvicinata a lei, chiedendole il motivo delle sue lacrime. lei ha allora parlato dello sceneggiatore, definendolo come “l’unica persona che mi ha capito in tutti questi anni”. Poi è entrata nel merito di quanto accaduto: “Le ragioni del suicidio le sa lui. – ha raccontato Adua – Io le posso sapere e le tengo per me. Sai cos’è? A volte non ti rassegni, non lo accetti.”

Adua Del Vesco in lacrime per Teodosio Losito: “Qualche giorno prima del suicidio…”

Lo sfogo di Adua Del Vesco su Teodosio Losito è poi continuato. L’attrice e concorrente del Grande Fratello Vip, ancora in lacrime, ha infatti dichiarato: “Io a volte penso che non è accaduto quello che è accaduto e che lui magari è lontano, in un’altra città. Quando arrivano questi periodi mi ricordo dei momenti, delle cose.” E ancora: “A quanto lui ci teneva che io andassi in Sicilia a Natale, perché non voleva che io vedessi che faceva questo gesto. Infatti qualche giorno prima mi scrisse un messaggio e mi disse “Quando torni a Roma?”. Ricordiamo che Losito è stato lo sceneggiatore di alcune fiction interpretate dalla Del Vesco, tra le quali L’onore e il rispetto, Il peccato e la vergogna e Furore.



