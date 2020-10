Adua del Vesco/ Rivela il segreto di Massimiliano Morra, e su Gabriel Garko…

ADUA DEL VESCO ELIMINATA DAL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Adua del Vesco rischia di uscire dal Grande Fratello Vip 2020 questa sera visto che si trova in nomination insieme a gran parte dei coinquilini della casa (Massimiliano Morra compreso), ma siamo sicuri che la bella attrice uscirà lasciando tutti a bocca asciutta di gossip e pettegolezzi? Chi sta seguendo il programma sa bene che fino a questo momento proprio lei ha regalato al pubblico delle vere e proprie perle che è riuscita a mettere in fila, volente o nolente, sin dal suo ingresso nella casa. La sera del suo debutto come gieffina ha avuto modo di discutere con il suo ex, Massimiliano Morra, e anche oggi, a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata, è ancora di lui che sta parlando rivelando quello che possiamo definire il segreto dell’attore.

ADUA DEL VESCO RIVELA IL SEGRETO DI MASSIMILIANO MORRA? SU GABRIEL GARKO DICE..

Parlando con Matilde Brandi e Dayane Mello, Adua del Vesco ha lasciato intendere che il suo ex in realtà sia gay e che proprio questa scoperta l’ha spinta alla rottura in malo modo tant’è che l’amica Matilde Brandi ha rilanciato ‘ecco perché non potevi parlare’. Le tre non sono andate fino in fondo ma è inutile dire che il tema è stato già evidenziato e riportato sia sui social che su altri siti, e allora non possiamo che tornare alla domanda iniziale: davvero può esistere un Grande Fratello Vip 2020 migliore di quello in cui Adua del Vesco è protagonista? Siamo sicuri di no e per questo il pubblico la salverà questa sera per continuare a sentire le sue storie e scoprire il suo passato ma anche qualcosa di più sui suoi ex. Nei giorni scorsi Adua del Vesco ha avuto modo di parlare ancora di Gabriel Garko e, in particolare, di quanto sia stata dura continuare a mentire e fingere 24 ore al giorno. Lei era consapevole di quello che Gabriel aveva nel cuore ed è per questo che proprio a lei lui ha voluto dire quelle parole. L’attrice si è detta contenta della sua scelta e della sua decisione perché finalmente anche lui sarà libero di vivere la vita come meglio crede e vuole senza più avere parole. Il suo coming out ha reso libero lui ma anche lei e per questo gliene sarà grata per sempre.



