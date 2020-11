Adua del Vesco/ Rosalinda Cannavò stratega? “Relazione” con Dayane Mello e cambio d’idea su Zorzi e Orlando

Adua del Vesco al Grande Fratello Vip 2020, ripiega su Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

Adua del Vesco si è salvata ancora dalle nomination ma sembra proprio che lo stesso potrebbe non accadere nella puntata di questa sera. La doppietta televisiva del venerdì e del lunedì non lascia nessuno al sicuro e l’attrice lo sa bene tanto che, appena ne ha avuto l’occasione, è insorta nella casa insieme all’amica Dayane Mello. Chi ha seguito gli ultimi cambiamenti nella casa del Grande Fratello Vip 2020 si è accorto anche che le due hanno alzato la testa rispetto al famoso branco della stanza arancione con a capo Elisabetta Gregoraci. Adua del Vesco ha ammesso di essersi fatta influenzare troppo e di aver cambiato idea su alcune persone ed è per questo che ha detto la sua soprattutto su Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Nel primo caso ha rivisto la sua posizione parlando di un ragazzo che sì vuole sempre stare al centro dell’attenzione, ma anche molto sensibile e intelligente tanto da colpirla. In molti hanno visto in questo una presa di coscienza ma molti altri ci hanno visto solo un tentativo disperato di rimanere in casa appoggiandosi ai personaggi che sono più forti e che continuano ad essere i preferiti dal pubblico.

Adua del Vesco contro Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020?

Adua del Vesco al Grande Fratello Vip 2020 ha cambiato idea anche su Stefania Orlando e proprio nelle scorse ore le due sono rimaste al tavolo insieme e ne hanno parlato. In particolare, proprio quella che adesso si fa chiamare Rosalinda Cannavò, il suo vero nome, ha avuto modo di spiegare alla sua coinquilina di aver cambiato idea su di lei in modo totale perché ha dimostrato di non avere paura di nulla e che le si può dire tutto, nel bene e nel male, a differenza di quanto accade con Elisabetta Gregoraci a cui puoi dire solo qualcosa che lei approva. Alla fine ammette che adesso Stefania Orlando è tra i suoi preferiti. Il punto su cui le due non convergono però è proprio quello legato ai sentimenti di Elisabetta per Pierpaolo e mentre la Orlando è convinta che quella sia la sua comfort zone e lo sarà anche fuori per mettersi in mostra, Adua crede ancora nei suoi sentimenti. Come cambieranno le cose in questi giorni in cui la Gregoraci non è in nomination?



