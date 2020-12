Adua del Vesco scontro con Dayane Mello/ La ‘coppia’ è in crisi:”Mi hai usata!”

Adua del Vesco è di nuovo in crisi e ancora una volta per via del comportamento e dello scontro con Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020. Le due si amano alla follia ma continuano ugualmente a lottare, scontrarsi e litigare. Anche in questi giorni è successo lo stesso nonostante le ammissioni dell’attrice che ha svelato di amare la modella brasiliana, a modo suo e in un modo diverso, ma sicuramente di essere molto presa da lei sentendosi vicina alla sua anima. Tra le due però non tutto va per il meglio e anche in questi giorni è successo di tutto arrivando di nuovo allo scontro, un vero e proprio litigio che ha messo a soqquadro la casa per via del comportamento della brasiliana che continua ad accusare l’attrice di essere sempre in balia degli altri e delle accuse sul loro rapporto senza mai esporsi per lei e per la loro amicizia.

Adua del Vesco contro Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020: “Mi hai usata!”

A questo punto è Adua del Vesco che di nuovo deve chiarire la sua situazione al Grande Fratello Vip 2020 con buona pace dei fan che continuano a tenere alla coppia sostenendola all’esterno (vedi i famosi voti brasiliani che hanno salvato la siciliana). Dal canto suo l’attrice ha ammesso di sentirsi un po’ gelosa di quello che Dayane fa in casa, della sua facilità di unirsi agli altri anche per le attività della settimana e così appena ne ha l’occasione riprende il discorso: la ragazza dice che si è sentita esclusa dopo l’avvicinamento dell’amica con i due Vip presenti, in quanto a volte Dayane non le chiede di unirsi alle loro attività confidando all’amica di essersi sentita un giocattolo buttato via. Alla fine queste ammissioni non sono però piaciuto a Dayane che ha subito concluso: “Quindi non hai capito niente di me”. La siciliana dal canto suo è pronta a giurarle amicizia dicendole che non si è mai tirata indietro quando è stata il momento di sostenerla. La pace è subito tornata ma quanto durerà questa volta?



