Adua del Vesco/ I dubbi su Dayane Mello e il fidanzato Giuliano Condorelli…

Adua del Vesco allo scontro con Dayane Mello: “Mi stai usando?”

E’ crisi nera per Adua del Vesco e non solo per quello che sta succedendo dentro la casa del Grande Fratello Vip 2020 ma anche per quello che potrebbe essere successo fuori. La bella attrice ha fatto un grandissimo cambiamento in questo suo percorso spogliandosi dei panni della bella Adua per abbracciare quelli di Rosalinda. In mezzo c’è l’amicizia che è nata con Dayane Mello. Le due sono molto vicine e si aggrappano spesso l’una all’altra ma qualcosa potrebbe essere cambiato proprio in questi due giorni, tra la diretta di venerdì e quella di questa sera, ma cosa? A mettere in crisi Adua del Vesco è stata proprio la diretta scorsa in cui si è parlato molto della loro amicizia particolare e dei loro baci. Tutto questo l’ha spinta a pensare alla reazione del suo fidanzato Giuliano Condorelli. Come avrà presto questi baci e, soprattutto, come avrà accolto questa loro amicizia particolare e questo scambio di complimenti e di dichiarazioni d’amore? Ad avvicinarla questa volta è Francesco Oppini che la vede un po’ giù e decide di intervenire chiedendole il motivo. Lei ammette di sentirsi giù per via di quello che Antonella Elia ha detto di lui rispetto ai baci con Dayane ma il figlio di Alba Parietti la invita a non cedere a queste provocazioni. Alla fine però l’attrice ammette di aver paura di quello che potrebbe succedere una volta fuori e quindi si dice pronta a modificare un po’ il suo comportamento nella casa.

Adua del Vesco pensa al fidanzato Giuliano Condorelli: “Come avrà preso i baci a Dayane?”

Adua del Vesco è molto preoccupata per quello che lui può pensare e dire all’esterno della casa ma anche dentro le cose non cambiano. In molti hanno fatto notare all’attrice che forse Dayane Mello sta un po’ giocando e che in realtà abbia un copione già scritto e che quindi lei sia solo una pedina per il suo gioco. Alle parole di Tommaso Zorzi si uniscono quelle di Massimiliano Morra che invita Adua a stare attenta a non farsi manipolare, a quel punto è crisi. L’attrice ammette con Dayane Mello di avere qualche dubbio e la modella da di matto perché non avrebbe mai immaginato che lei si facesse manipolare in questo modo dagli altri. Alla fine Adua ammette che nella stanza blu pensano che il suo comportamento sia studiato e che lei sia una pedina e questo fa infuriare la modella. Alla fine Adua va via arrabbiata ammettendo di vedere tutto in grigio ma subito dopo le due provano a chiarirsi. Alla fine però sembra che la loro amicizia si sia raffreddata, la puntata di questa sera aiuterà le due o rovinerà tutto completamente?



