Adua Del Vesco/ “Sentire dire quelle frasi mi hanno bloccata, ci sono rimasta male”

Adua Del Vesco è una delle indiscusse protagonista del Grande Fratello Vip 2020, il reality show condotto con successo da Alfonso Signorini su Canale 5. L’attrice nelle ultime ore con Maria Teresa Ruta ha condotto la prima edizione del programma radiofonico di #GFVIP, ma qualcosa non è andato per il verso giusto per via di alcuni commenti poco carini dei suoi compagni d’avventura. Cosa è successo? Mentre Rosalinda e Maria Teresa conducevano la prima puntata, gli altri coinquilini commentavano divertiti e la conduzione delle due non ha entusiasmato; anzi c’è chi ha definito la conduzione delle due noiosa con commenti davvero pungenti proprio su Adua. Le parole dei coinquilini non sono state molto gradite dall’attrice che a fine programma si è lamentata dicendo: “non ha importanza chi è stato, ma sto facendo una cosa che non ho mai fatto e sentire dire quelle frasi mi hanno bloccata, ci sono rimasta male”. Stefania Orlando cerca di difendere e giustificare il gruppo dicendo: “magari noi parlavamo di altre cose! Hai riconosciuto le voci?”, ma la Del Vesco ribatte: “ma non ha importanza, solo che mi sono bloccata”.

Adua Del Vesco e le avances di Elettra Lamborghini

Non solo critiche per Adua Del Vesco che, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, è molto apprezzata dal pubblico, ma anche da personaggi famosi. Tra queste c’è anche Elettra Lamborghini che sui social ha risposto ad una domanda di una fan che le chiedeva “continui ad essere attratta dalle donne?”. La ricca ereditiera, cantante ed influencer ha replicato con la sua solita schiettezza dicendo: “vero, Rosalinda me la farei ahahahahah” riferendosi proprio all concorrente del GF VIP. Durante l’ultima puntata Alfonso Signorini ha mostrato il messaggio della Lamborghini che è stato accolto molto bene da Rosalinda che ha reagito dicendo “anche io adoro Elettra, mi farà sicuramente piacere conoscerla”. Tommaso Zorzi però ha prontamente precisato: ”Elettra è sposata ma potrebbe fare una fuitina con Rosalinda”, mentre Alfonso Signorini dallo studio ha avvisato tutti: ”sappiate che vi metto i paparazzi”



