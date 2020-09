Adua Del Vesco/ Si ritira dal Grande Fratello Vip? Tra rischio nomination e crisi, permanenza difficile…

Adua Del Vesco potrebbe decidere di lasciare il Grande Fratello Vip 2020 prima del tempo. In questi giorni l’attrice è entrata profondamente in crisi e ha ventilato l’ipotesi di lasciare la famosa Casa di Cinecittà. Lo ha rivelato in un momento di stacco durante la scorsa diretta, quando ha confidato a Francesco Oppini le sue intenzioni. “Io mi sento veramente in difficoltà, non so se rimanere”, ha sentenziato, “io non sono cattiva, mi fa male. Io so che questo gioco mi porterà a mettermi contro qualcuno, non mi piace”. Un momento di crisi che ha lasciato presto il posto al sorriso, anche grazie al sostegno degli altri inquilini. I pensieri però sono tornati a farsi sentire subito dopo la puntata. “Non fanno parte di me questi meccanismi”, ha sottolineato, “non so se ho fatto la scelta giusta”. Clicca qui per guardare il video di Adua Del Vesco. Un’altalena di emozioni quindi per l’attrice, che potrebbe cambiare di nuovo idea nelle prossime ore. Soprattutto perchè dovrà confrontarsi ancora una volta con le nomination e scoprirà ancora meglio chi nella Casa non la vede di buon occhio. A quel punto la crisi è quasi del tutto assicurata.

ADUA DEL VESCO, I FAN ATTENDONO I “SEGRETI” SULLA RELAZIONE CON GARKO

Il gioco delle nomination sembra proprio non essere piaciuto ad Adua Del Vesco e non sa ancora che cosa ha detto Fulvio Abbate su di lei, anche se lo scrittore ha sparato a zero su tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. “Adua è un pochettino pupa di tamburello”, ha detto lo scrittore, “un po’ bambola, bambola da vetrina. Era quella che ballava in modo ordinario, un po’ composto”. Secondo Abbate, Adua non sarebbe sensuale e non riuscirebbe a trasmettergli alcuna passione. “Lei è in cerca d’autore di se stessa”, ha aggiunto, “non ho giudizi sugli altri, le studio le persone”. Sono previsti scontri quindi, soprattutto se la produzione dovesse scegliere di mettere al corrente l’attrice di ciò che ha detto Abbate. I telespettatori in realtà attendono con trepidazione altre confessioni da parte della Del Vesco, soprattutto per quanto riguarda la sua relazione passata con Gabriel Garko.

I due sono rimasti in buoni rapporti, ma il gossip ha sempre mantenuto i riflettori accesi sull’ex coppia. Adua però è a rischio: nella Casa non ha creato per adesso delle alleanze utili che potrebbero permetterle di andare avanti con il gioco. Entro breve la vedremo al televoto oppure riuscirà a farsi conoscere dal pubblico da casa? Il tempo stringe e i telespettatori hanno già dimostrato di essersi affezionati solo ai concorrenti più in vista.



