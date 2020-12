Adua Del Vesco: “Sono innamorata di Dayane Mello”/ “Tra amicizia e amore…”

L’amicizia tra Adua Del Vesco e Dayane Mello è in forte crisi. Da quando nella casa del Grande Fratello Vip 2020 sono entrati nuovi concorrenti, le due amiche inseparabili faticano a capirsi. Nelle scorse ore hanno avuto un lungo confronto nel corso del quale Dayane ha accusato Adua di averle messo tutta la casa contro con i suoi atteggiamenti. “Ti lasci troppo influenzare dalle persone. Sto vedendo delle cose che mi stanno girando un po’ i co*lioni. Io sono uscita per quella che manipola Adua. Ma in che mondo stiamo”, ha detto Dayane. Adua ha ribattuto sostenendo di aver sempre difeso la loro amicizia e, a far ritornare la pace tra le due è stato Cristiano Malgioglio che trascorre molto tempo con entrambe. L’affetto che lega Adua a Dayane è molto forte e, così, confidandosi con Giulia Salemi, ha confessato tutto.

Adua Del Vesco, inaspettata confessione su Dayane Mello

Adua Del Vesco considera l’amicizia come l’amore ed è per questo che confessa di “essersi innamorata di Dayane Mello“. “Non riusciamo a comprenderci, non è questione di gelosia… Se ci sono io davanti e lei chiede ‘entriamo in vasca insieme?’ è normale che ci resti male”, ha ammesso Adua durante una chiacchierata con Giulia Salemi con cui ha legato sin da quando l’influencer è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020. “Per me l’amicizia è come l’amore. In un certo senso mi sono innamorata, non c’è distinzione tra amore e amicizia e magari posso avere anche delle reazioni eccessive”, ha aggiunto l’attrice siciliana. Una confessione che, sicuramente, sarà al centro della nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.



