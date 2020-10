Adua Del Vesco, la madre: “Temo per la sua salute”/ “Quando uscirà dal GF Vip…”

Adua Del Vesco è stata una grande protagonista delle prime settimane del Grande Fratello Vip 2020. L’attrice siciliana ha ammesso di non essere mai stata fidanzata con Gabriel Garko che ha fatto coming out e con Massimiliano Morra con cui si è ritrovata nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo i primi scontri e le varie incomprensioni, Adua e Massimiliano si sono chiariti e hanno ricominciato a costruire un rapporto. Di Adua, del suo passato e dei suoi ex fidanzati, ha parlato la madre. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola dal 14 ottobre, la signora Giuseppina ha ammesso di avere paura per la saluta della figlia Rosalinda, questo il video nome di Adua. “ Mia figlia si porta dentro un grande dolore: temo per la sua salute quando uscirà dalla casa del GfVip “, afferma la signora Giuseppina che, su Gabriel Garko ha aggiunto – “ Una brava persona. Quando mia figlia mi ha detto che stava con lui, non ho chiesto altro. Ma una mamma certe cose le sente “.

ADUA DEL VESCO, PARLA MAMMA GIUSEPPINA: “PORTA DENTRO UN GRANDE DOLORE”