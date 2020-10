Adua Del Vesco tradisce Matilde e Dayane/ “Neanche loro sono sante”: web in rivolta!

È scoppiata una bomba nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 che sta smuovendo animi e ‘fazioni’. L’insinuazione di Adua Del Vesco sull’omosessualità di Massimiliano Morra ha spaccato la Casa, scatenando un po’ di malcontento nei confronti dell’attrice. C’è chi, come Tommaso Zorzi, l’ha smascherata e chi, invece, l’ha protetta, come le amiche Matilde Brandi e Dayane Mello. Ma è proprio nei loro confronti che nelle ultime ore Adua ha lanciato una frecciatina che agli occhi dei telespettatori è parsa essere un vero e proprio tradimento. La Del Vesco è tornata a parlare dell’argomento con Francesco Oppini, citando proprio le due amiche che non solo le hanno mantenuto la bugie ma hanno anche cercato di proteggerla, avvertendola delle dichiarazioni fatte da Zorzi.

Adua Del Vesco nella bufera: la frase su Matilde e Dayane non piace al pubblico

“Però nemmeno loro sono sante. Io lo confermo… per carità, lo sbaglio è stato mio, però…” sono state le parole di Adua Del Vesco su Matilde Brandi e Dayane Mello. Parole che a tanti sono parse essere un voler scaricare la colpa anche su loro. Un brutto gesto quello di Adua che è ora bersagliata dalle critiche su Instagram. Il comportamento avuto con Massimiliano Morra e durante la diretta, negando ad oltranza ciò che poi si è dimostrato essere la realtà dei fatti, potrebbe essere punito con l’eliminazione di lunedì. Il pubblico, infatti, continua duramente a criticarla dopo la diretta di ieri, accusandola di essere “falsa” e “bugiarda”. Come replicherà lei lunedì in diretta? E come reagiranno le sua amiche?

⚠️ ADUA DICE AD OPPINI CHE LEI HA SBAGLIATO MA CHE ANCHE DAYANE E MATILDE NON È CHE SONO DELLE SANTE…⚠️#GFVIP #GFVIP5 pic.twitter.com/PCBt65HHU9 — Willy Cannata (@WillyCannata) October 3, 2020





