Adua Del Vesco, video “Sei sei sei”/ Canzone scritta da Teodosio Losito: alla fine…

Nuova puntata dell’AresGate, il caso scoppiato al Grande Fratello Vip per le dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Ora spunta la “colonna sonora”. In queste ore sta facendo discutere la canzone scritta da Teodosio Losito, che la concorrente del GF Vip ha inciso due anni fa. Si tratta di un brano d’amore molto nostalgico dal titolo “Sei sei sei“. Considerando gli ultimi discorsi fatti all’interno della Casa più spiata d’Italia, è impossibile ora non trovare un riferimento al 666, il numero della Bestia secondo il cristianesimo. Teodosio Losito chiese ad Adua Del Vesco di incidere e girare un video di una canzone che aveva dedicato alla madre morta. Lei accettò e il brano venne pubblicato il 30 dicembre 2018, a pochi giorni dal suicidio del regista. La sera prima che si togliesse la vita, come ricostruito da Davide Maggio, il regista mandò alle persone più care un messaggio con questa canzone.

ADUA DEL VESCO, SEI SEI SEI: VIDEO LUGUBRE E…

Basta guardare qualche secondo del video della canzone di Adua Del Vesco per riconoscere un’atmosfera un po’ lugubre. Passato in sordina quando fu pubblicato due anni fa, ora questo video e soprattutto la canzone si prestano ad una nuova chiave di lettura. Al termine infatti l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip appare svenuta su un divano o forse morta. “Nei miei silenzi tu vivi, nel tuo ricordo io muoio un po’. Se sto male sorrido, agli amici rispondo no. Mi sfiora il viso con una lacrima, solitaria naufraga dimmi dove sei“. Così inizia la canzone scritta da Teodosio Losito e interpretata da Adua Del Vesco nel 2018. Una vicenda sconcertante, come le confessioni di Adua Del Vesco a Massimiliano Morra nella notte successiva all’ultima puntata: “Io a un certo punto non volevo più vivere. Non ce la facevo più“, ha raccontato infatti all’ex fidanzato nella Casa del Grande Fratello Vip. Una cosa è certa: questa inquietante vicenda è destinata a far discutere.





