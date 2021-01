Adua Del Vesco Vs Giuliano Condorelli: “Film già visto”/ “Paura di rivivere l’incubo”

Giuliano Condorelli ha deciso finalmente di raggiungere la sua fidanzata Adua Del Vesco nella Casa per avere un confronto con lei. Se lui ha ammesso di amarla e di attendere la sua uscita dal programma, lei ha invece ammesso di avere molti dubbi sul loro rapporto e di aver bisogno di chiarimenti. Giuliano, per dimostrarle che fa sul serio, le ha lasciato le chiavi “di casa mia”, un gesto per lui di grande importanza.

Una volta finita la puntata però Adua si è lasciata andare alle lacrime, facendo trasparire tutte le sue insicurezze e, soprattutto, i dubbi sul rapporto con Giuliano. Chiusasi in sauna, Rosalinda ha avuto una crisi di pianto ed è stata poi raggiunta da Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta, che hanno dunque cercato di consolarla. È a questo punto che Adua si è lasciata andare ad un lungo sfogo, ammettendo di non essere realmente felice del gesto fatto da Giuliano.

Adua Del Vesco, i dubbi su Giuliano Condorelli: “Ho paura di rivivere quell’incubo”

“Non mi ricordo nemmeno quello che ho detto, vuol dire che non ero lucida.” ha ammesso subito Adua Del Vesco. Così ha spiegato: “Mi ha regalato le chiavi di casa, ma sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me. È come un film già visto. Ho paura di rivivere quell’incubo.” Da qui, dunque, le titubanze ulteriori della gieffina, il cui volto al momento del gesto del fidanzato aveva già chiarito ci fosse qualcosa di non così positivo nella proposta. Non resta che capire come potrà evolvere questo rapporto.



