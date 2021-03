Adua del Vesco Vs Massimiliano Morra/ “Gay? Me lo ha detto lui” e l’attore la querela

Sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip 2020 come nemici e poi, man mano, sono diventati grandi amici sostenendosi a vicenda. Di chi parliamo? Ma di Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra, i due finti ex che nella casa si sono raccontati fino alla fine. Lei ha ammesso che la loro relazione in realtà non è mai esistita e quello che era ossessionato era proprio lui. L’attore ha ammesso di essere andato un po’ troppo oltre con lei ma i due hanno chiarito e ci hanno messo una pietra sopra fino a che proprio la bella Rosalinda non ha tirato fuori una sorta di rivelazione sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra, rivelazione che lei però ha negato fortemente. Tommaso Zorzi l’ha nominata per questo trovandola bugiarda e l’attore, invece, ha negato andando su tutte le furie. Anche in questo caso però tutto si era calmato almeno fino a che non siamo giunti alla fase finale del gioco.

Massimiliano Morra ha davvero denunciato Rosalinda Cannavò?

Proprio in studio, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò ha aggiunto altri dettagli sulla diatriba col collega ammettendo di aver commesso un grande errore nel parlarne, ma rivelando che lui stesso gliene aveva parlato. A quel punto Massimiliano l’ha subito smentita ma senza fermarsi alle parole alla luce di quello che poi ha pubblicato sui social: “Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizione ai miei avvocati di procedere legalmente“. Sembra che oggi a Verissimo la bella Rosalinda non toccherà l’argomento ma è semplice pensare che sentiremo ancora parlare di questa storia.



