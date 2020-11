Adua Del Vesco Vs Patrizia De Blanck/ “Stanca di lei, mi tormenta. È un accanimento”

La contessa inizia a perdere consensi dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Entrata come un vero e proprio tornato, nelle ultime settimane Patrizia De Blanck è stata protagonista di più scontri, gli ultimi proprio poche ore fa. Tra coloro che hanno manifestato grosso malcontento nei suoi confronti c’è Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò. Le tensioni tra le due donne non sono nuove nella Casa, eppure sembravano essersi risolte dopo gli ultimi confronti. Sembrava perché nelle ultime due puntate la contessa ha continuato a nominare Adua, avanzando delle motivazioni non particolarmente sensate. È proprio per questo che Rosalinda ha avuto nelle ultime ore uno sfogo, dicendosi assolutamente stanca degli attacchi immotivati di Patrizia.

Adua Del Vesco dice basta: “Stanca di Patrizia!”

“Mi sono stancata di Patrizia.” è sbottata Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip. “Dall’inizio mi tormenta dandomi della maleducata. – ha allora spiegato – Ci sta che siamo in un gioco, ma io ho una famiglia e passare per maleducata e cafona non è bello. Ha un accanimento ingiustificato perché non le ho fatto niente”. Rosalinda dunque si sente quasi perseguitata dalle accuse costanti, oltre che dalle nomination, della Contessa. D’altronde che tra le due non ci sia una grande simpatia è ormai cosa nota e risaputa. Un argomento che varrà sicuramente trattato nel corso della prossima diretta del Grande Fratello Vip da Alfonso Signorini.



