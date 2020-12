Adua del Vesco Vs Stefania Orlando/ “E’ cattiveria la tua, sono io stupida!”

Scoppia la lite al Grande Fratello Vip 2020 dopo la puntata movimentata di ieri sera. Ancora una volta è Adua del Vesco ormai Rosalinda Cannavò a rimanerci male quando la nominano soprattutto quando a farlo sono persone che non si aspetta e così questa volta a finire sotto la lente è stata Stefania Orlando. La bella biondina ieri sera l’ha nominata nonostante il loro avvicinamento e il loro rapporto e questa cosa ha fatto andare fuori di testa la bella attrice che ha affrontato subito l’argomento con l’amica, o forse ex, al grido di “La tua è cattiveria, dovevo capirlo prima”. A quanto pare Adua è arrivata a questa conclusione ieri sera perché non ha altra motivazione per spiegare quella che è stata la nomination di Stefania Orlando: “Io vedo sempre il buono delle persone, sono stupida e basta” ha gridato raggiungendo la sala prima del giardino e sedendosi nervosa al cospetto della conduttrice.

Adua del Vesco Vs Stefania Orlando dopo la nomination al Grande Fratello Vip 2020

A quel punto proprio Stefania Orlando ha preso la parola: “Vuoi fare la vittima? Falla pure ma questa è l’unica cosa che posso dire di te… mi rimane ancora qualche punto oscuro sul tuo comportamento”. Nonostante il loro discutere della questione e dei dubbi della Orlando sul comportamento e sul modo di essere di Adua del Vesco, alla fine sembra che non si sia convinta della sua buona fede e così ieri sera ha deciso di nominarla e questo ha fatto infuriare l’attrice che non trova altro che dire se non che si tratta di pura cattiveria e non di una motivazione reale. Alla fine l’attrice ringrazia Dio perché può dirsi una persona totalmente opposta alla Orlando ed è così che si chiude la loro accesa discussione, oggi le cose per loro andranno meglio?

Ecco il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello fanpage 👁 (@grande_fratello_isola_fanpage)





