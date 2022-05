Adua Veroni, prima moglie Luciano Pavarotti/ “Non c’era un attimo d’intimità”

Adua Veroni, prima moglie Luciano Pavarotti: un divorzio doloroso

Adua Veroni è stata la prima moglie di Luciano Pavarotti. I due si conobbero quando Adua aveva 17 anni. Dopo un fidanzamento di 8 anni, si sposarono nel 1961 coronando l’amore con la nascita di tre figlie: Lorenza, Cristina e Giuliana. Un matrimonio importante naufragato nel 1994 quando, in seguito a gossip e indiscrezioni, scoppiò il gossip su una presunta relazione tra il tenore e Nicoletta Mantovani. Del matrimonio con Luciano Pavarotti, Adua Veroni parò in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Resto del Carlino.

Nicoletta Mantovani, chi è/ Vedova Luciano Pavarotti, nuovo marito “Sarebbe contento”

Un divorzio che ha fatto male ad Adua Veroni che ha raccontato anche i dettagli di quello che è stato il lungo matrimonio con Pavarotti. “Occorreva mettersi nell’ottica di dedicare totalmente la propria vita ad un uomo che ad un certo punto della sua carriera è arrivato a diventare un mito, un’icona – ha raccontato in passato al Resto del Carlino –. Una cosa che ti stravolge la vita, che ti mette a dura prova sotto ogni punto di vista […] Oltre ai mille impegni, eravamo sempre in mezzo a tante persone; amici, artisti, ammiratori. Non c’era un attimo di intimità”.

Luciano Pavarotti, com'è morto e malattia/ Tumore al pancreas “lunga, dura battaglia”

Adua Veroni e Luciano Pavarotti: le dichiarazioni d’amore del tenore

Nonostante il grandissimo successo ottenuto in tutto il mondo, Luciano Pavarotti ha vissuto un grande amore accanto ad Adua Veroni, conosciuta quando il successo non era ancora arrivato. Con Adua al proprio fianco, il tenore aveva costruito la propria carriera, ma anche una splendida famiglia.

Quando parlava di quella che, all’epoca era la moglie, Pavarotti la descriveva come “la donna della vita”. Dopo anni di vita insieme, arriva il divorzio, un momento estremamente doloroso. “E’ stato un brutto colpo e per qualche aspetto anche il completamento di una trasformazione di Luciano. Era diventato un mito e lo sapeva. Si era circondato di un sacco di gente. Insomma era cambiato irrimediabilmente”, ha detto a Il Resto del Carlino.

NICOLETTA MANTOVANI: MALATTIA E L'AMORE PER LUCIANO PAVAROTTI/ "La mia roccia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA