Aebischer al Napoli?/ Calciomercato news, ecco un nuovo nome per la mediana azzurra

I partenopei stanno portando avanti la preparazione in vista della stagione che sta per cominciare ma dal calciomercato estivo potrebbe emergere ancora qualche sorpresa come ad esempio la possibilità di vedere Michel Aebischer al Napoli. Ventiquattrenne svizzero di proprietà dello Young Boys, con cui ha già cominciato ufficialmente la nuova annata calcistica, Aebischer ha il contratto in scadenza con i gialloneri nel giugno del 2022, ovvero al termine della stagione appena iniziata. Secondo le indiscrezioni provenienti dal quotidiano Tuttosport, il club elvetico avrebbe aperto alla partenza del centrocampista con la formula del prestito con obbligo di riscatto, permettendo così ai dirigenti del Napoli di mettere a segno un colpo in entrata a costi abbastanza contenuti, magari dilazionando il pagamento sul lungo periodo.

Le chances di vedere Michel Aebischer al Napoli potrebbero quindi crescere nel corso dei prossimi giorni. Nella stagione appena cominciata Aebischer ha già saputo collezionare una rete ed ha fornito un assist vincente per i suoi compagni in sei apparizioni complessive tra campionato e qualificazione alla fase a gironi della Champions League con la maglia dello Young Boys.

