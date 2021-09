Aenne Burda La donna del miracolo economico, Canale 5/ Trama e cast del film biografico

Il cast di Aenne Burda La donna del miracolo economico

Aenne Burda – La donna del miracolo economico sarà in onda oggi, 2 settembre, all’interno del palinsesto di Canale 5, con inizio fissato alle 21.30. Questo film è ascrivibile al genere biografico prodotta in Germania nel 2018 e diretto da Francis Meletzky, professionista che ha curato finanche la sceneggiatura del film.

L'altra madre di mia figlia/ Streaming del film su Rai 2 di un viaggio intricato

La pellicola che ha anche delle connotazioni drammatiche vede un cast di attori di buon livello, gli attori principali sono Katharina Wackernagel e Fritz Karl, un cartello di case di produzione (ARD TV, In-akustik) ha invece curato la messa in onda del film e la sua capillare distribuzione nelle sale cinematografiche mondiali. Nonostante la recente produzione Aenne Burda – La donna del miracolo economico – non è ascrivibile alle pellicole in prima televisiva.

Il gioco delle coppie/ Streaming del film su Rai 3 con argomenti seri e interessanti

Aenne Burda La donna del miracolo economico, la trama del film

In Aenne Burda – La donna del miracolo economico siamo alla fine degli anni quaranta e la bella e intelligente Aenne è la moglie di Franz Burda, un potente editore che cerca di godere appieno dei piaceri della vita. I due sembrano essere una coppia affiatata la cui vita matrimoniale è allietata da tre figli. Ma la loro supposta felicità è solo una facciata. Franz infatti tradisce in maniera costante la propria consorte, umiliandola a più riprese e non interessandosi minimamente di ciò che la donna possa pensare.

La società di quel tempo non contempla il divorzio soprattutto tra le coppie dell’alta società e Aenne è costretta a subire una vita coniugale, vita che via via diventa sempre più piatta e meno coinvolgente. Grazie alla sua grande voglia di vivere la donna inizia ad interessarsi di alcune riviste femminili edite dal marito. Aenne ha l’intuizione di puntare sull’inserimento all’interno delle riviste di alcuni modelli che d allora iniziano ad essere conosciuti come cartamodelli. Gli allegati non sono altro infatti che la riproduzione dei vestiti pubblicizzate nelle pagine delle riviste patinate, grazie a questi ogni massaia dell’epoca può riprodurre esattamente il vestito. L’intuizione della donna diventa una sorta di must per le casalinghe dell’epoca, e riesce ad ampliare il successo economico delle aziende Burda. Aenne oltre al successo economico gode della rivalsa nei confronti del marito, cosa che non guasta ottiene quella popolarità che le riesce a ridare soddisfazione in quella vita che le stava sfuggendo di mano. Nel massimo della sua popolarità Aenne diventa come se non bastasse l’esempio della rinascita economica dell’immediato dopo guerra.

Dimmi la verità/ Su Rete 4 il film con Sandra Dee (oggi, 1 settembre)

© RIPRODUZIONE RISERVATA