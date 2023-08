Aenne Burda – La donna del miracolo economico, Canale 5/ Un’eroina del ‘900, oggi, domenica 6 agosto 2023

Aenne Burda – La donna del miracolo economico, diretto da Francis Melerzky

La programmazione pomeridiana di Canale 5 prevede, per domenica 6 agosto, alle ore 15, un appuntamento con il film biografico realizzato come mini-serie televisiva, della durata totale di 180 minuti, Aenne Burda – La donna del miracolo economico. Si tratta di un prodotto realizzato in Germania nel 2018, per la regia di Francis Meletzky, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Regine Bielefeldt. Nel cast figurano attori anche conosciuti in Italia come Katharina Wackernagel, Fritz Karl, Luise Wolfram, Annika Olbrich, Jean-Yves Berteloot, Cornelia Groschel e Gina Henkel.

La trama di Aenne Burda – La donna del miracolo economico: un riscatto strepitoso

Nel film Aenne Burda – La donna del miracolo economico, ci troviamo nell’anno 1949 in Germania e in particolare nella città di Offenburg. Si tratta di un periodo complesso per il paese teutonico alle prese con la divisione nata dopo la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale. La parte occidentale della Germania sta lentamente riprendendo una parvenza di vita normale, con un rilancio anche dal punto di vista economico.

In questo contesto, un uomo di nome Franz Burda, sta ottenendo delle importanti soddisfazioni per quanto riguarda la gestione della sua tipografia e della relativa casa editrice. Questo gli permette di offrire alla moglie Aenne una vita decisamente agiata nell’alta borghesia tedesca. Ad un certo punto, la moglie intuendo come i tempi stiano per cambiare anche in Germania, gli propone la possibilità di creare una rivista di moda per consentire alle donne di avere dei modelli attraverso i quali poter realizzare degli abiti direttamente a casa propria.

Il marito si oppone fermamente perché convinto che soltanto l’uomo debba lavorare. La donna decide quindi di farsi da parte, ma le cose cambiano quando scopre le tante relazioni extraconiugali e soprattutto una vera e propria seconda famiglia che l’uomo ha messo su con l’ex segretaria Evelyn. Sconvolta da questa notizia, la moglie lascia la città tedesca e va a vivere a Parigi dove ritrova un suo vecchio amico dei tempi dell’occupazione. Lui gestisce una casa editrice specializzata nel settore della moda e questa è l’occasione giusta per rilanciare il suo progetto.

Con il ricatto del divorzio, la Aenne ottiene da Franz i fondi necessari e il benestare per poter diventare la direttrice della rivista. Sarà l’inizio di un progetto che rivoluzionerà dal punto di vista economico la società civile.











