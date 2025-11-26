Grande Fratello, proteste fuori dalla Casa: i vicini denunciano un’“agonia acustica” per gli aerei che sorvolano i Lumina Studios.

Aerei Grande Fratello, è caos ma la produzione li accetta

Protestano i vicini di “casa” del Grande Fratello, che non ne possono più di sentire passare gli aerei sopra la loro testa ogni giorno. C’è una certa discrepanza tra gli ascolti costantemente in calo di questa edizione e le fanbase che come al solito sono attive ed estremamente agguerrite. Per questo, continua il via vai degli aerei che mostrano nel cielo messaggi di supporto ai concorrenti con indicazioni su strategie e comunicazioni segrete e in tutto ciò, la produzione supporta questa pratica visto che genera ascolti.

Nelle ultime settimane al Grande Fratello abbiamo visto tanti aerei soprattutto in sostegno dei concorrenti e delle coppie, come Anita e Jonas e Rasha e Omer per i quali sono arrivati una serie di messaggi di carattere tenero. Di certo gli aerei hanno un costo che arriva fino ai 1500 euro per aereo, e al momento i fan di Jonas Pepe e Anita Mazzotta hanno speso più di 20.000 euro per sostenere i loro beniamini. Il problema è però il rumore che fanno gli aerei sopra le case intorno alla residenza del Grande Fratello.

Aerei Grande Fratello, i vicini di ‘casa’ parlano di “agonia”

Spuntano tante lamentele da parte dei residenti che vivono intorno alla casa romana dei Studi Lumina di Prima Porta. I vicini hanno rivelato di essere sovrastati dal continuo rumore che definiscono un’agonia acustica quotidiana. Su MowMag Grazia Sambruna ha svelato che gli aerei passano sopra la casa fino a cinque volte per essere sicuri che i concorrenti del reality di Canale 5 lo vedano e questo è ormai diventato insopportabile. I vicini stanno mandando video di protesta che certifica il disagio, e ben presto potrebbero scattare i primi esposti per abolire questa pratica.