AEREI MILITARI SOPRA MILANO/ Video, paura sui social: ma l’Aeronautica..

Momenti di paura oggi a Milano. Molti cittadini hanno notato tre aerei militari che volavano a bassa quota sopra i palazzi del capoluogo lombardo, due caccia Tornado e un aereo da trasporto, un C130. Il ricordo è andato subito al gigantesco “bang” del marzo dell’anno scorso, quando due Eurofighter militari avevano superato il muro del suono proprio sopra i cieli di Lombardia, un grandissimo spavento per tutti. Quel giorno i due aerei si erano alzati in volto per intercettare un Boeing di linea diretto a Parigi che non era riuscito a comunicare la sua posizione. In questi tempi di terrorismo, i caccia militari si erano lanciati all’inseguimento pronti a far fuoco, fortunatamente le comunicazioni erano state ristabilite in tempo.

AEREI SOPRA MILANO, NESSUNA SPIEGAZIONE?

Oggi invece nessuna spiegazione, ma la paura lo stesso per degli aerei militari che volano basso sulle case. Che sta succedendo si sono chiesti in molti invadendo i social. Il tutto è durato circa mezz’ora tra le 10 e 30 e le 11, la spiegazione ufficiale è stata “un sorvolo per una attività tecnica di riprese da parte dell’aeronautica. Il C-130 sta fotografando i caccia con apparecchiature ad alta definizione. Le immagini servirebbero per un calendario delle forze armate”. Magari meglio avvertire prima no?





© RIPRODUZIONE RISERVATA