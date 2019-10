Aereo Bari-Londra, atterraggio d’emergenza a Basilea/ Fumo in cabina: nessun ferito

Attimi di paura oggi, sabato 5 ottobre 2019, sull’aereo Bari Londra della British Airways: l’equipaggio del volo ha notato del fumo provenire dalla cabina e per questo motivo è stato deciso un atterraggio d’emergenza a Basilea, in Svizzera. Come spiegano i colleghi di Fanpage, l’aereo è decollato regolarmente alle ore 11.10 da Bari ed il problema è stato registrato nel corso del viaggio: per motivi di sicurezza ed evitare il peggio, i piloti hanno optato per uno scalo immediato. Ansa sottolinea che non si hanno notizie di danni a persone o cose, ma sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore e conferme da parte della maggiore compagnia aerea del Regno Unito.

VOLO BARI LONDRA, FUMO IN CABINA: ATTERRAGGIO D’EMERGENZA A BASILEA

Fanpage riporta inoltre che l’aeroporto della città svizzera è stato chiuso al traffico per circa venti, creando non pochi disagi ai passeggeri a bordo dell’aereo, in totale 165 persone tra cui molti viaggiatori italiani. Non sono stati resi ulteriori dettagli sul problema registrato dal velivolo della British Airways, ma è stato comunicato che quattro membri dell’equipaggio sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti: tutti e quattro sono entrati in contatto con il fumo proveniente dalla cabina. Attese novità a stretto giro di posta con una nota ufficiale della società con sede a Hillingdon. Ricordiamo che appena un mese fa, a fine agosto, c’è stato un problema sul volo Sharm-Napoli: un guasto tecnico ha costretto l’equipaggio ad optare per un atterraggio d’emergenza al Cairo.

