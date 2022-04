Aereo cargo DHL si spezza in due durante atterraggio/ Video, choc in Costa Rica

Un clamoroso incidente aereo, fortunatamente senza alcuna vittima, si è verificata nelle scorse ore in Costa Rica, stato del Centro America. Un cargo che stava trasportando posta e pacchi, è finito fuori pista per poi spezzarsi in due tronconi, durante un atterraggio di emergenza, causando la chiusura temporanea dell’aeroporto internazionale di San Jose. Su Facebook La Cutacha Noticiosa ha pubblicato il video subito dopo il disastro, e si nota l’aereo cargo di colore giallo del noto colosso della logistica tedesco DHL, rotto all’altezza delle ruote posteriori.

A bordo c’erano due membri dell’equipaggio che sono rimasti illesi ma che sono stati comunque trasferiti in ospedale per precauzione. Provato in particolare il pilota, apparso visibilmente, e come prevedibile, sotto choc subito dopo il fattaccio. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, precisamente alle ore 18:30 italiane quando in Costa Rica erano le 10:30: un Boeing 757 della DHL, decollato dall’aeroporto internazionale Juan Santamaria, fuori da San Jose, ha dovuto fare un atterraggio di emergenza a causa di un guasto meccanico rilevato in cabina di pilotaggio.

AEREO CARGO SI SPEZZA IN DUE: IL VELIVOLO HA SEGNALATO UN PROBLEMA IDRAULICO

Stando alle indiscrezioni emerse, riportate poi dai colleghi di Skytg24 nel loro sito online, sembra che l’equipaggio abbia allertato le autorità località di un non meglio precisato problema idraulico. Come detto sopra, a causa dell’incidente, l’aeroporto di San Josè è stato chiuso causando problemi seri alla circolazione aerea tenendo conto che si tratta del più grande aeroporto del Paese, con centinaia di voli e oltre 8.000 passeggeri ogni giorno.

In seguito, dopo che la pista è stata liberata, le attività sono tornate alla normalità, nel contempo sono scattate le indagini da parte delle autorità preposte per ricostruire nel dettaglio l’accaduto e soprattutto capire quale sia stato il problema che ha portato alla clamorosa rottura del gigantesco aereo. Di seguito potete notare il video pubblicato sulla pagina Facebook di La Cutacha Noticiosa: immagini davvero impressionanti.

