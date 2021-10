Aereo da turismo contro palazzo/ Video Tragedia a San Donato Milanese: 6 morti

Tragedia a Milano, più precisamente a San Donato Milanese, dove un aereo da turismo, un ultraleggero decollato da Linate e diretto, pare, verso la Sardegna, è precipitato, schiantandosi contro un edificio di via Marignano, una palazzina vuota e in ristrutturazione, adibita a uffici e parcheggio per autobus. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per i cinque passeggeri e per il pilota del mezzo, deceduti nello schianto. Stando a quanto filtrato fino a questo momento, sembra che si trattasse di persone di nazionalità francese e che a boro del mezzo vi fosse anche un bambino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia del capoluogo lombardo. In base alle testimonianze degli abitanti della zona, ci sarebbe stato un sibilo acuto e poi una deflagrazione, generata dal violento impatto dell’aereo contro il palazzo. Addirittura, un testimone intervistato dai colleghi della Rai ha riferito che l’ultraleggero sarebbe sceso in picchiata con il motore già incendiato prima di impattare contro il parcheggio, che, fa sapere Atm, è stato chiuso per precauzione.

AEREO DA TURISMO SI SCHIANTA A MILANO: IL VIDEO DELLA TRAGEDIA DI SAN DONATO MILANESE

Sono stati i sanitari del 118 a comunicare ufficialmente la dipartita di tutti coloro che si trovavano a bordo dell’aereo precipitato a San Donato Milanese. Questa la loro dichiarazione: “Si conferma il decesso di tutte e 6 le persone a bordo del velivolo. Al momento sono in corso le operazioni di verifica di eventuali altri coinvolti”.

Intanto, come appreso dall’agenzia giornalistica Agi, il mezzo schiantatosi contro il palazzo sarebbe per l’esattezza un PC-12, ossia “un velivolo executive, monomotore, monoplano ad ala bassa, progettato e prodotto dall’azienda aeronautica svizzera Pilatus Aircraft”. Un vero e proprio dramma a pochi passi da Milano che rende decisamente tragica questa prima domenica di ottobre.

