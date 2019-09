AEREO DA TURISMO: PRECIPITA A BERGAMO/ Muore giovane di 15 anni, grave il padre

Tragedia nei cieli di Bergamo, dove un piccolo aereo privato da turismo, un Cessna Mooney, è precipitato schiantandosi al suolo poco lontano dall’Aeroclub Bergamo. L’impatto è avvenuto stamane verso le ore 10, poco lontano dall’asse interurbano della città, con il rischio che cadesse sulle abitazioni. A bordo un uomo di 51 anni con le tre figlie, di cui due gemelle di 16 anni. E proprio una delle due gemelle è l’unica vittima dell’incidente, morta nello schianto. I tre sopravvissuti si trovano in ospedale, ma non si conoscono le loro condizioni. Secondo quanto riporta il sito del quotidiano Eco di Bergamo, il padre sarebbe in gravi condizioni, con gravi ustioni su tutto il corpo.

MORTA UNA DELLE FIGLIE DEL PILOTA

L’aereo infatti dopo essere caduto ha preso fuoco. Dalle prime ricostruzioni, il Cessna era diretto verso Venezia quando si sarebbero verificati dei problemi al motore. Il pilota ha cercato di effettuare un atterraggio di emergenza, ma senza fortuna. I voli dall’aeroporto di Bergamo non hanno subito interruzioni. Il velivolo è caduto a nord dell’aeroporto di Orio al Serio, dove si trova l’Aereo Club di Bergamo. L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha subito aperto una inchiesta. Purtroppo questi piccoli velivoli sono spesso coinvolti in incidente, si tratta di capire se in questo caso il motivo è dovuto a scarsa manutenzione o a un guasto improvviso. Sempre secondo l’Eco di Bergamo, l’uomo che guidava il piccolo aereo sarebbe un noto commercialista della città



